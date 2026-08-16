Η μαγεία των Χριστουγέννων επιστρέφει στη θεατρική σκηνή μέσα από μια εντυπωσιακή μουσικοθεατρική παραγωγή. Το «Σκρουτζ – Ένα Χριστουγεννιάτικο Μιούζικαλ», βασισμένο στο αριστουργηματικό έργο του Καρόλου Ντίκενς, κάνει πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρίου 2026 από την Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, μουσική και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Η νέα παραγωγή μεταφέρει στη σκηνή την αγαπημένη ιστορία του Εμπενίζερ Σκρουτζ, ενός ανθρώπου που έχει αφήσει την καλοσύνη και τη χαρά να χαθούν μέσα στην εμμονή του με τα χρήματα. Μέσα από μια συγκλονιστική διαδρομή αυτογνωσίας και αλλαγής, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, ανακαλύπτοντας ξανά την αξία της αγάπης, της προσφοράς και της ανθρώπινης επαφής.

Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή του Πασχάλη Αραμπατζή, το «Σκρουτζ – Ένα Χριστουγεννιάτικο Μιούζικαλ» προσεγγίζει το κλασικό έργο του Ντίκενς με σύγχρονη αισθητική, διατηρώντας όμως αναλλοίωτα τα διαχρονικά μηνύματα της ιστορίας.

Η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας και υπενθυμίζει πως η αλλαγή είναι πάντα δυνατή, όταν υπάρχει θέληση και ανθρωπιά.

Η πρωτότυπη μουσική και οι στίχοι του Αίσωνα, οι δυναμικές χορογραφίες του Ντίνου Φραγκούλη, τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια της Χαράς Τσουβαλά, καθώς και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Αλέξανδρου Σαραφόπουλου, δημιουργούν έναν μαγικό σκηνικό κόσμο που μεταφέρει το κοινό στο βικτωριανό χριστουγεννιάτικο Λονδίνο.

Με μια παραγωγή γεμάτη εικόνες, ήχους και συναισθήματα, το «Σκρουτζ – Ένα Χριστουγεννιάτικο Μιούζικαλ» δεν αποτελεί απλώς ένα θεατρικό θέαμα για όλη την οικογένεια, αλλά μια εμπειρία που αναδεικνύει τη σημασία της αγάπης, της συγχώρεσης και της ελπίδας. Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, η ιστορία του Σκρουτζ παραμένει επίκαιρη, θυμίζοντας πως το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων βρίσκεται στη γενναιοδωρία και στη σύνδεση με τους άλλους.

Συντελεστές

Κείμενο: Κάρολος Ντίκενς

Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Πασχάλης Αραμπατζής

Μουσική – Στίχοι: Αίσωνας

Χορογραφίες: Ντίνος Φραγκούλης

Σκηνικά – Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σαραφόπουλος

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Playwalk

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Παίζουν (αλφαβητικά) οι: Βασίλης Βακάλης, Ελένη Βουγιατζή, Κατερίνα Γανδά, Μάριος Δρόσος, Ειρήνη Ηροδότου, Δήμητρα Θεοδουλίδου, Άγγελος Κουτσοκώστας, Αποστόλης Μπαρώνης.

Πληροφορίες

Metropolitan: The Urban Theater, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη

Πραστάσεις: Από 28 Νοεμβρίου