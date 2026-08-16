Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε «υπερήφανος» για τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ, μερικές ημέρες αφού η Ουκρανία κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει ξανά στρατεύματα στη Ρωσία για να υποστηρίξει τα στρατεύματά της στον πόλεμο.

Η Βόρεια Κορέα ενεπλάκη άμεσα στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, στέλνοντας στρατεύματα και όπλα στην περιφέρεια Κουρσκ.

«Είμαι πάντοτε υπερήφανος που είμαι σε θέση να αναμένω ακόμη πιο λαμπρό μέλλον των διμερών σχέσεων», ανέφερε ο κ. Κιμ, «καθοδηγώντας, μαζί σας, τις σχέσεις ΛΔ Κορέας-Ρωσίας, που συνεχίζουν την ιστορία του κοινού αγώνα για δικαιοσύνη και τις πολύτιμες παραδόσεις διμερούς φιλίας», σύμφωνα με το κείμενο που μεταδόθηκε από το KCNA.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, δηλώνοντας πεπεισμένος ότι η σύμμαχός του θα επικρατήσει υπό τη «σοφή ηγεσία» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτός ο τελευταίος είχε απευθύνει στον Κιμ Γιονγκ Ουν επιστολή με την ευκαιρία της 81ης επετείου της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική κατοχή. Στο μήνυμά του, εξέφρασε ικανοποίηση για τη διμερή σχέση «υψηλού επιπέδου», «άνευ προηγουμένου». Αναφέρθηκε σε «εφ’ όλης της ύλης στρατηγική εταιρική σχέση».

Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ σύσφιξαν τη σχέση τους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρόσφατα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βόρεια Κορέα ότι προετοιμάζεται να στείλει από 30.000 ως 50.000 στρατιωτικούς για να υποστηρίξει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσει πώς ενημερώθηκε για τους αριθμούς αυτούς, ούτε να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την Τρίτη, υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία εξαπέλυσε φονικά πλήγματα στη χώρα του χρησιμοποιώντας βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο κ. Ζελένσκι παρότρυνε τη Νότια Κορέα να εντείνει τη συνεργασία της με την Ουκρανία, ειδικά στον τομέα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Η Σεούλ δεν έχει απαντήσει επίσημα στο αίτημα του Κιέβου ως αυτό το στάδιο.