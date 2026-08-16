Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο, με το βάρος των επιχειρήσεων να έχει πέσει στο βορειοανατολικό μέτωπο, την ώρα που η εικόνα στα υπόλοιπα δύο τμήματα της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, που ξεπέρασαν ακόμη και τα 7 μποφόρ, προκάλεσαν συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση της πυρκαγιάς και δυσχέραναν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της.

Με το πρώτο φως της Κυριακής, 16 Αυγούστου, ξεκίνησαν εκ νέου οι εναέριες επιχειρήσεις, με τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού. Οι ρίψεις επικεντρώνονται κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του πευκοδάσους, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στις πυροσβεστικές αρχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το νότιο και το νοτιοδυτικό μέτωπο εμφανίζουν καλύτερη εικόνα, χωρίς όμως να θεωρείται ότι έχει περάσει ο κίνδυνος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή της Ατσίτσας. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενη αρχικά προς τα νότια, με κατεύθυνση τον Άγιο Φωκά, και στη συνέχεια ανοίγοντας προς τα ανατολικά μέσα σε πυκνό πευκοδάσος.

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι επίγειες δυνάμεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στο νησί, ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι ενισχύσεις αποβιβάστηκαν μετά τη 01:00, προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στο μέτωπο.

Συνολικά στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, 21 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Παράλληλα, δασοκομάντος, με τη συνδρομή του Στρατού, προχώρησαν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Το δύσβατο ανάγλυφο, η πυκνή βλάστηση και οι ισχυρές ριπές ανέμου καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση των επίγειων τμημάτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, το στοίχημα των δυνάμεων είναι να επιτευχθεί αισθητή βελτίωση έως το μεσημέρι, με τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει, ωστόσο, η ένταση των ανέμων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες αναζωπυρώσεις ή να μεταφέρει καύτρες σε άκαυτες εκτάσεις.

Εκκενώθηκαν προληπτικά Άγιος Φωκάς και Πεύκο

Κατά τις πρώτες ώρες εξέλιξης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112. Αρχικά, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Φωκά κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες. Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα για την προληπτική εκκένωση της περιοχής Πεύκο, με κατεύθυνση προς τη Χώρα της Σκύρου.

Η προσοχή των δυνάμεων είχε στραφεί κατά τη διάρκεια της νύχτας κυρίως στην προστασία του Πεύκου, καθώς η φορά των ανέμων δημιουργούσε φόβους ότι οι φλόγες θα μπορούσαν να κινηθούν προς τον οικισμό.

Η τελευταία ενημέρωση από τον δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια. Ο οικισμός του Πεύκου είχε εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες περιμετρικά, ώστε να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμούς. Η φωτιά, ωστόσο, έχει διασχίσει σημαντικό τμήμα πυκνόφυτης δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία κινήθηκε προς τη θάλασσα. Η συνολική καμένη έκταση δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Με εντολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service, προκειμένου να παραχθούν δορυφορικοί χάρτες και δεδομένα για την έκταση που έχει πληγεί.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των πυροσβεστικών και αυτοδιοικητικών αρχών, την αποτύπωση της περιμέτρου της πυρκαγιάς και, σε δεύτερο χρόνο, την καταγραφή των καμένων εκτάσεων και των συνεπειών στο φυσικό περιβάλλον.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί και το βορειοανατολικό μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρότι η κατάσταση στο νότιο και στο νοτιοδυτικό τμήμα είναι βελτιωμένη και δεν καταγράφεται άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές, οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.