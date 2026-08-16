«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν!», έγραψε ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης, σχολιάζοντας το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

Στο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που αναδημοσιεύσε το flashnews, συμμετέχοντες στο γλέντι σηκώνουν στα χέρια μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με την ξαπλώστρα της και τη μεταφέρουν μπροστά στην εξέδρα όπου βρισκόταν το συγκρότημα.

Μέσα σε κλίμα κεφιού, όλοι χτυπούν παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής, μαζί και η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει με την ψυχή της το ξεχωριστό περιστατικό.