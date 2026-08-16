Στη σκιά της παγκόσμιας φήμης των Cinque Terre υπάρχει μια πόλη που προσφέρει όλα όσα αγαπούν οι ταξιδιώτες στη Λιγουρία -δραματικά τοπία, γαστρονομία, ιστορία και πρόσβαση σε εμβληματικές διαδρομές- χωρίς την πίεση του υπερτουρισμού.

Το Λεβάντο είναι η ιδανική βάση για να γνωρίσει κανείς τη διάσημη ιταλική ριβιέρα, αλλά και ένας προορισμός που αξίζει να εξερευνηθεί αυτόνομα.

Με περίπου 5.000 κατοίκους, το Λεβάντο παραμένει πρώτα απ’ όλα μια ζωντανή ιταλική πόλη και όχι ένα σκηνικό φτιαγμένο αποκλειστικά για επισκέπτες.

Σε αντίθεση με τα μικροσκοπικά χωριά των Cinque Terre, απλώνεται γύρω από έναν ευρύχωρο κόλπο, με μια μεγάλη αμμώδη παραλία, παραλιακό δρόμο με φοίνικες και εντυπωσιακές βίλες της Belle Epoque. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Villa Agnelli, η ιστορική θερινή κατοικία της οικογένειας που συνδέθηκε με τη Fiat, κρυμμένη πίσω από πλούσια βλάστηση και ανθισμένες βουκαμβίλιες.

Η γοητεία του Λεβάντο βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και τη χαλαρή σύγχρονη ζωή. Στο ιστορικό κέντρο, τα στενά caruggi -τα παραδοσιακά λιγουριανά σοκάκια- περνούν ανάμεσα από παστέλ προσόψεις, μικρές πλατείες, οικογενειακά παντοπωλεία και φούρνους που μοσχοβολούν focaccia.

Η σκεπαστή αγορά της Via XXV Aprile αποτελεί ένα αυθεντικό παράθυρο στη γαστρονομία της περιοχής, με φρέσκα ψάρια, τοπικά τυριά, άγρια βότανα και προϊόντα από τους γύρω λόφους. Μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το χαρακτηριστικό gattofin, το αλμυρό τηγανητό έδεσμα της πόλης.

Η ιστορία είναι παντού παρούσα

Η γοτθική εκκλησία Sant’Andrea του 13ου αιώνα, το Castello di San Giorgio και η Loggia Comunale, ένα μνημείο του 16ου αιώνα που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO, θυμίζουν τον μεσαιωνικό χαρακτήρα της πόλης.

Για τους δραστήριους ταξιδιώτες, σύμφωνα με το Conde Nast Traveller, το Λεβάντο είναι μια ιδανική βάση. Η παλιά σιδηροδρομική σήραγγα προς τη Bonassola και τη Framura έχει μετατραπεί σε γραφική διαδρομή για ποδήλατο και πεζοπορία, με πανοραμικά ανοίγματα προς τη θάλασσα. Παράλληλα, η θάλασσα προσφέρει ευκαιρίες για surf, kayak, paddleboarding και ιστιοπλοΐα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Λεβάντο είναι ότι επιτρέπει την εύκολη εξερεύνηση των Cinque Terre -το Monterosso απέχει μόλις μία στάση με το τρένο- ενώ προσφέρει ένα πιο ήρεμο, αυθεντικό καταφύγιο για να επιστρέψει κανείς στο τέλος της ημέρας.