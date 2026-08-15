Σκαρφαλωμένη ανάμεσα στις απόκρημνες πλαγιές της Ευρυτανίας, μέσα σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά, έλατα και βαθιά φαράγγια, η Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας μοιάζει να αναδύεται από τον ίδιο τον βράχο.

Γνωστή ως «η Κυρά της Ρούμελης», αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας και έναν τόπο όπου η φύση, η ιστορία και η πίστη συνυπάρχουν με μοναδικό τρόπο.

Η μονή βρίσκεται κοντά στον Προυσό Ευρυτανίας, σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία ανάμεσα στα βουνά Καλιακούδα και Χελιδόνα, περίπου 35 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι.

Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα, την περίοδο της Εικονομαχίας, όταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από την Προύσα της Μικράς Ασίας και βρέθηκε στην περιοχή με θαυματουργό τρόπο. Η εικόνα, που η παράδοση αποδίδει στον Ευαγγελιστή Λουκά, αποτελεί μέχρι σήμερα το πολυτιμότερο κειμήλιο της μονής και προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο.

Το μοναστηριακό συγκρότημα, χτισμένο σε σημείο που μοιάζει να αιωρείται πάνω από το φαράγγι, αποπνέει μια αίσθηση απομόνωσης και γαλήνης.

Το καθολικό της μονής, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, οικοδομήθηκε τον 18ο αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της εποχής.

Στον περιβάλλοντα χώρο διατηρούνται, επίσης, ιστορικά κτίσματα, όπως η παλιά Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων, που μαρτυρά τον πνευματικό ρόλο της μονής κατά την Τουρκοκρατία.

Η διαδρομή προς την Παναγία Προυσιώτισσα αποτελεί μέρος της εμπειρίας

Ένας δρόμος μέσα από καταπράσινα βουνά, στροφές και εντυπωσιακά φυσικά τοπία οδηγεί σε έναν τόπο που μοιάζει να έχει παραμείνει ανέγγιχτος από τον χρόνο. Κοντά στη μονή βρίσκονται και τα περίφημα «Πατήματα της Παναγίας», σημεία που η τοπική παράδοση συνδέει με το θαυματουργό πέρασμα της εικόνας.

Η μεγάλη πανήγυρη της μονής πραγματοποιείται στις 23 Αυγούστου, στη Σύναξη της Παναγίας της Προυσιώτισσας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου πιστοί και ταξιδιώτες φτάνουν εδώ όχι μόνο για προσκύνημα, αλλά και για να γνωρίσουν ένα από τα πιο συγκλονιστικά θρησκευτικά και φυσικά τοπία της Ελλάδας.

Η Παναγία Προυσιώτισσα δεν είναι απλώς ένας προορισμός θρησκευτικού τουρισμού, αλλά ένα ταξίδι στην καρδιά της Ρούμελης, εκεί όπου η σιωπή των βουνών συναντά αιώνες ιστορίας και παράδοσης.