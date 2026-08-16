Έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή της Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης στη Λιβύη, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία μέρους των μονάδων του σταθμού.

Την είδηση ανακοίνωσε η κρατική Γενική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Λιβύης, η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τεχνικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη ούτε έχει αποδοθεί επίσημα ευθύνη για το περιστατικό.

Είχε προηγηθεί επίθεση σε υποσταθμό

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από επίθεση σε ηλεκτρικό υποσταθμό στη νότια Ζαουίγια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην πόλη και σε περιοχές νότια αυτής.

Η διαδοχή των περιστατικών έχει προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση των κρίσιμων υποδομών στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι τα συμβάντα συνδέονται μεταξύ τους.

Στο στόχαστρο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Παράλληλα, η Ζαουίγια έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο και λόγω περιστατικού που αφορούσε πετρελαϊκές υποδομές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στην πόλη, μεταξύ άλλων σε μεγάλη δεξαμενή καυσίμων που βρίσκεται στην περιοχή του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της Λιβύης.

Η Ζαουίγια, περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, αποτελεί σημαντικό κόμβο για την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Το διυλιστήριο και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τροφοδοσία της δυτικής Λιβύης.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε ενεργειακές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προσθέτουν έτσι ένα ακόμη πρόβλημα στις ήδη εύθραυστες υποδομές της χώρας, την ώρα που οι λιβυκές αρχές επιχειρούν να διατηρήσουν σταθερή την ηλεκτροδότηση και την ενεργειακή τροφοδοσία.