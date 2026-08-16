Ασταμάτητος είναι ο Ορμπελίν Πινέδα με τη νέα του ομάδα την Μοντερέι του Μεξικό. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ σκόραρε ξανά, στην άνετη νίκη με 6-1 επί της Χουάρες.

Ο Πινέδα που έχει ήδη δύο γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στην Χουάρες με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 4-1. Νωρίτερα στο τρίτο γκολ της ομάδας του έδωσε την ασίστ στον Κάιπερς.

Ο 30χρονος άσος, βλέπει την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές, μαζί με την Άτλας, ενώ από 7 αλλά σε τρεις αγώνες έχουν οι Κλουμπ Αμέρικα και Τιχουάνα.