Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στις ΗΠΑ οι καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης και το χαμηλό ηθικό στο USS Abraham Lincoln, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο παραμένει επί σχεδόν εννέα μήνες μακριά από τη βάση του, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Στο στόχαστρο βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το κόστος και τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Οι καταγγελίες οικογενειών μελών του πληρώματος για ελλείψεις σε βασικά εφόδια, προβλήματα με το νερό και ζητήματα ψυχικής υγείας προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον.

Το USS Abraham Lincoln, στο οποίο υπηρετούν περίπου 5.000 ναύτες, βρίσκεται εκτός της βάσης του στο Σαν Ντιέγκο σχεδόν εννέα μήνες, καθώς έχει ενταχθεί στη μεγάλη αμερικανική ναυτική ανάπτυξη στην περιοχή λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η κατάσταση στο αεροπλανοφόρο έχει πλέον μετατραπεί σε σύμβολο των πιέσεων που δέχεται το αμερικανικό στράτευμα από την παρατεταμένη ανάπτυξη δυνάμεων και τον υψηλό ρυθμό επιχειρήσεων.

Οι καταγγελίες των οικογενειών

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις μέσα στην εβδομάδα, όταν συγγενείς μελών του πληρώματος απευθύνθηκαν σε στρατιωτικά μέσα ενημέρωσης και μέλη του Κογκρέσου.

Μεταξύ άλλων, έκαναν λόγο για ελλείψεις σε προμήθειες, προβλήματα με την ποιότητα του νερού και σοβαρές δυσκολίες που αφορούν την ψυχική υγεία των ναυτών.

Οι αναφορές περιλάμβαναν ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις της πολύμηνης ανάπτυξης του πληρώματος σε συνθήκες πολέμου.

Ωστόσο, Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος διέψευσε ότι έχει καταγραφεί αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας ή των προβλημάτων ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Πολεμικό Ναυτικό έχει διαθέσει στο πλήρωμα πέντε ιερείς, έναν κλινικό ψυχολόγο, έναν κλινικό κοινωνικό λειτουργό, αλλά και έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση του ηθικού και της ψυχολογικής ευεξίας των ναυτών.

«Εντελώς διαστρεβλωμένες» οι αναφορές, λέει ο Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth επιχείρησε να υποβαθμίσει τις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Παναμά την Πέμπτη, δήλωσε ότι οι αναφορές για τις συνθήκες στο αεροπλανοφόρο ήταν «εντελώς διαστρεβλωμένες», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το USS Abraham Lincoln έχει επιτελέσει εξαιρετικά την αποστολή του.

«Το USS Abraham Lincoln κράτησε τη γραμμή για τη χώρα και έκανε φανταστική δουλειά», ανέφερε.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στην περιοχή μπορεί να διατηρηθεί «επ’ αόριστον».

Τραμπ: «Δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά»

Στο ζήτημα παρενέβη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.

Την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε εάν το αεροπλανοφόρο έχει παραμείνει στη θάλασσα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Τραμπ απέρριψε την εκτίμηση.

«Όχι, όχι, όχι», απάντησε. «Ούτε κατά διάνοια αρκετό».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι το USS Abraham Lincoln πρόκειται σύντομα να αντικατασταθεί από άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Η δήλωση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση, καθώς έγινε την ώρα που οικογένειες ναυτών εκφράζουν ανησυχίες για την κατάσταση στο πλοίο και ενώ αυξάνονται οι αμφιβολίες στην αμερικανική κοινή γνώμη για τη διάρκεια και το κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν.

Νέα πολιτική πίεση στον Χέγκσεθ

Η υπόθεση προκαλεί πλέον και πολιτικές αντιδράσεις.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Chuck Schumer, ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του Χέγκσεθ από το υπουργείο Άμυνας.

Παράλληλα, ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών από την περιοχή του Σαν Ντιέγκο απέστειλε επιστολή στον υπουργό ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την κατάσταση του πλοίου.

Ο βουλευτής Scott Peters υποστήριξε ότι οι οικογένειες των ναυτών δικαιούνται να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του πληρώματος και πότε το αεροπλανοφόρο θα μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια.

Ο ίδιος συνέδεσε την κατάσταση με την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πόλεμο χωρίς, όπως υποστήριξε, προηγούμενη έγκριση ή εποπτεία από το Κογκρέσο.

Ελλείψεις λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων

Η αμερικανική κυβέρνηση αποδίδει τις αναφορές για ελλείψεις στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.

Το USS Abraham Lincoln επιχειρεί σε ένα «ιδιαίτερα αμφισβητούμενο περιβάλλον», όπου οι παραδοσιακοί κόμβοι ανεφοδιασμού στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι προτεραιότητα δίνεται στις απολύτως απαραίτητες προμήθειες, με σειρά προτεραιότητας το φαγητό, τα είδη υγιεινής και την αλληλογραφία.

Ο αξιωματούχος επέμεινε ότι το πλήρωμα έχει συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, λειτουργικό κλιματισμό και επαρκείς επιλογές υγιεινής διατροφής.

Το αεροπλανοφόρο στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Το USS Abraham Lincoln αποτελεί μέρος της μεγάλης ανάπτυξης αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Έχει συμμετάσχει στις αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ εμπλέκεται και στις επιχειρήσεις ναυτικού αποκλεισμού που αφορούν πλοία τα οποία κινούνται προς και από ιρανικά λιμάνια μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η παρατεταμένη ανάπτυξη, ωστόσο, έχει προκαλέσει ανησυχίες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αντοχή του αμερικανικού στρατεύματος.

Ο Erik Raven, πρώην υφυπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, εκτίμησε ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία στις ανώτατες στρατιωτικές βαθμίδες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προγράμματα ανάπτυξης και ο ρυθμός των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά επεκτείνεται στην Αεροπορία και τον Στρατό.

«Το στράτευμα τρέχει με άδειο ρεζερβουάρ»

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η υπόθεση του Abraham Lincoln μπορεί να αποτελεί μόνο την κορυφή του προβλήματος.

Η Rosemary Kelanic, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής στο Defense Priorities, υποστήριξε ότι η οργή γύρω από το αεροπλανοφόρο αντανακλά ευρύτερες ανησυχίες ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «αναγκάζονται να λειτουργούν με άδειο ρεζερβουάρ για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η κάλυψη των βασικών αναγκών των στρατιωτών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Και το ερώτημα που πλέον τίθεται στην Ουάσινγκτον δεν είναι μόνο πόσο ακόμη μπορούν να παραμείνουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή, αλλά πόσο μπορεί να διαρκέσει ένας πόλεμος που αυξάνει την πίεση στο προσωπικό, εξαντλεί πόρους και προκαλεί ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ.