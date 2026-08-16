Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική κατά τη φετινή περίοδο και επισημαίνει ότι η επιδημιολογική εικόνα επιβάλλει την άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών.

«Η ίδια η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκαιρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας που εφαρμόστηκαν στην Αττική», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Τονίζει ότι «η αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικούς ψεκασμούς ή σε παρεμβάσεις που εντείνονται αφού έχει ήδη καταγραφεί κυκλοφορία του ιού και ανθρώπινα κρούσματα».

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ «οι ψεκασμοί θα πρέπει να ξεκινούν έγκαιρα, ήδη από τις αρχές του έτους, με συστηματικές δράσεις προνυμφοκτονίας στις εστίες αναπαραγωγής, πριν οι προνύμφες εξελιχθούν σε ενήλικα κουνούπια. Απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των κουνουπιών, η οποία πρέπει να ξεκινά εγκαίρως, πριν από την περίοδο υψηλής κυκλοφορίας τους, να στηρίζεται σε συστηματική εντομολογική επιτήρηση και να προσαρμόζεται άμεσα στα επιδημιολογικά δεδομένα».

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η έγκαιρη και οργανωμένη πρόληψη από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας αποτελεί το σημαντικότερο ανάχωμα απέναντι στην εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. «Όταν τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών δεν εφαρμόζονται έγκαιρα, συστηματικά και με τον απαιτούμενο συντονισμό, το βάρος της προστασίας μεταφέρεται αναπόφευκτα στον ίδιο τον πολίτη και στα μέτρα ατομικής προφύλαξης», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Η διάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου ούτε εμβόλιο για τον άνθρωπο, επισημαίνει ο ΙΣΑ.

«Η έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική αποτελεί ένα σοβαρό καμπανάκι για τη Δημόσια Υγεία. Δεν αρκεί να κινητοποιούμαστε όταν εμφανιστούν τα κρούσματα. Η καταπολέμηση των κουνουπιών πρέπει να βασίζεται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, ολοκληρωμένο και έγκαιρο σχέδιο που ξεκινά πολλούς μήνες πριν από την κορύφωση της δραστηριότητάς τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συστηματική προνυμφοκτονία στις αρχές του έτους, η χαρτογράφηση και εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής, η συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών και οι έγκαιρες, στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιοχές αυξημένου κινδύνου», αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα ατομικής προστασίας και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν άμεσα και συντονισμένα τις δράσεις πρόληψης.

Για την ατομική προστασία συνιστώνται:

χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,

κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών,

χρήση κουνουπιέρας, ιδιαίτερα για βρέφη και άτομα αυξημένου κινδύνου,

τοποθέτηση και συντήρηση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε πόρτες και παράθυρα,

χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, όπου είναι δυνατόν,

απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, πιατάκια, κουβάδες, δοχεία, υδρορροές και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι,