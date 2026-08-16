Η Δέσποινα Βανδή πέρασε τον φετινό Δεκαπενταύγουστο έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που κατέχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της, ενώ θέλησε να δώσει στους ακολούθους της μια μικρή εικόνα από τις προσωπικές και οικογενειακές στιγμές της ημέρας.

Με αφορμή την ονομαστική της εορτή, χθες, Σάββατο 15 Αυγούστου, η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.

Στα στιγμιότυπα εμφανίζονται αγαπημένα μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, αλλά και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων τράβηξε ιδιαίτερα μία σπάνια κοινή φωτογραφία με τον γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη. Ο νεαρός έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τη δημόσια έκθεση, σε αντίθεση με τη μητέρα και την αδελφή του.

Καθώς η Δέσποινα Βανδή αναρτά πολύ σπάνια φωτογραφίες μαζί του, η παρουσία του στο συγκεκριμένο οικογενειακό άλμπουμ έδωσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημοσίευσή της.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ένα εγκάρδιο μήνυμα προς όλους όσοι είχαν την ονομαστική τους εορτή. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!».