Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσινή χρονιά, το Θέατρο Επί Κολωνώ επιστρέφει και φέτος με μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρόταση, μετατρέποντας την καταπράσινη αυλή του σε θερινό σινεμά.

Η Ομάδα Νάμα προσκαλεί το κοινό να απολαύσει αγαπημένες και βραβευμένες ταινίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, σε έναν χώρο όπου το θέατρο συναντά τη μαγεία της έβδομης τέχνης.

Η Ομάδα Νάμα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι η δημιουργική της δράση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη θεατρική παραγωγή. Παράλληλα με τις επιτυχημένες παραστάσεις που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών, διοργανώνοντας εικαστικές εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα. Το καλοκαίρι του 2025 έκανε το πρώτο της βήμα και στον χώρο του κινηματογράφου, παρουσιάζοντας κινηματογραφικές βραδιές που αγκαλιάστηκαν από το κοινό.

Η επιτυχία του περσινού εγχειρήματος και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην αυλή του θεάτρου, κάτω από τη σκιά του πλάτανου, έδωσαν συνέχεια στη δράση. Φέτος, το πρόγραμμα του θερινού σινεμά στο Επί Κολωνώ διευρύνεται και περιλαμβάνει συνολικά επτά ταινίες, οι οποίες θα προβάλλονται μέχρι και το Σεπτέμβριο.

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του σινεμά και ξεχωρίζουν για τη σκηνοθετική τους ματιά, την αισθητική και τη διαχρονική τους αξία. Από τον Ρομάν Πολάνσκι και τον Τιμ Μπάρτον έως τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και τον Τζόνι Ντεπ, οι επιλογές καλύπτουν διαφορετικές εποχές, είδη και κινηματογραφικά ύφη, διατηρώντας ως κοινό σημείο την καλλιτεχνική ποιότητα και την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει τις δράσεις της Ομάδας Νάμα.

Με συμβολικό εισιτήριο στα 4 ευρώ, το θερινό σινεμά στο Επί Κολωνώ φιλοδοξεί να παραμείνει μια προσιτή πολιτιστική πρόταση για όσους αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο να απολαύσουν τον κινηματογράφο στην Αθήνα.

Μια εμπειρία που συνδυάζει αγαπημένες ταινίες, δροσιά, τέχνη και τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός ανοιχτού θεατρικού χώρου.

Πρόγραμμα Προβολών

«Chinatown»

Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«After hours»

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Το γεράκι της Μάλτας»

Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Housekeeping»

Σκηνοθεσία: Μπιλ Φορσάιθ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Διχασμένο Κορμί»

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ ντε Πάλμα

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Είς το όνομα του πατρός»

Σκηνοθεσία: Τζιμ Σέρινταν

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Η Νεκρή Νύφη»

Σκηνοθεσία: Τιμ Μπάρτον

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00

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