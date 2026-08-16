Το ένα είναι ήσυχο, καθαρό, χωρίς εκπλήξεις. Το άλλο έρχεται με τον χαρακτηριστικό ήχο από τις χιλιάδες φυσαλίδες να ανεβαίνουν στο ποτήρι μόλις ανοίξει το μπουκάλι.

Απλό ή ανθρακούχο νερό; Ποιο μας ενυδατώνει πραγματικά καλύτερα;

Η απάντηση μπορεί να αιφνιδιάσει όσους θεωρούν ότι οι φυσαλίδες κάνουν το ανθρακούχο νερό λιγότερο «νερό»: και τα δύο μπορούν να ενυδατώσουν αποτελεσματικά τον οργανισμό και τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα δεν δείχνουν ότι το απλό νερό έχει κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα ενυδάτωσης έναντι του σκέτου ανθρακούχου νερού.

Μάλιστα, σε μία από τις χαρακτηριστικότερες ελεγχόμενες μελέτες πάνω στο θέμα, το ανθρακούχο νερό δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά από το απλό νερό ως προς την παραγωγή ούρων και τη βραχυπρόθεσμη κατακράτηση υγρών.

Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τόσο «ποιο νερό ενυδατώνει περισσότερο;», αλλά συχνά «ποιο θα σας κάνει να πίνετε αρκετό νερό;».

Ανθρακούχο vs. μη ανθρακούχο: τα βασικά σημεία

Και τα δύο ενυδατώνουν αποτελεσματικά.

Το ανθρακούχο νερό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη εναλλακτική εάν προσπαθείτε να περιορίσετε αναψυκτικά και άλλα ζαχαρούχα ποτά.

Σε ορισμένους ανθρώπους με γαστρεντερικά ή ουρολογικά συμπτώματα, οι φυσαλίδες μπορεί να προκαλούν ή να επιδεινώνουν ενοχλήσεις.

«Ανθρακούχο νερό» δεν σημαίνει αυτομάτως «υγιεινό ποτό»: η ετικέτα έχει σημασία, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πρόσθετα σάκχαρα ή άλλα συστατικά.

Τα PFAS αποτελούν υπαρκτό ζήτημα για το πόσιμο νερό γενικότερα, αλλά δεν είναι επιστημονικά ορθό να θεωρούμε ότι κάθε ανθρακούχο νερό περιέχει PFAS ή ότι η ενανθράκωση είναι η αιτία της παρουσίας τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει τα PFAS ως ευρύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα έκθεσης.

Τελικά, ποιο από τα δύο ενυδατώνει περισσότερο;

Η κοινή πεποίθηση θέλει το απλό νερό να είναι κατά κάποιο τρόπο «καθαρότερη» και περισσότερο ενυδατική επιλογή. Η φυσιολογία, όμως, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις φυσαλίδες.

«Έρευνες δείχνουν ότι το ανθρακούχο και το μη ανθρακούχο νερό ενυδατώνουν το σώμα εξίσου, χωρίς σημαντική διαφορά στην κατακράτηση υγρών ή την παραγωγή ούρων», δηλώνει η Callie Krajcir, RD, διαιτολόγος με ειδίκευση στην υγεία της ουροδόχου κύστης, με έδρα το Breinigsville της Πενσυλβάνια.

Και προσθέτει μια συμβουλή που ίσως είναι σημαντικότερη από οποιαδήποτε θεωρητική διαφορά: «Συνήθως λέω στους ανθρώπους να επιλέξουν την επιλογή που τους αρέσει και θα πίνουν περισσότερο».

Τα δεδομένα την υποστηρίζουν:

Σε τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, 72 άνδρες κατανάλωσαν διαφορετικά ροφήματα και οι ερευνητές παρακολούθησαν την παραγωγή ούρων και την ισορροπία υγρών, δημιουργώντας τον λεγόμενο Beverage Hydration Index.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: η σωρευτική παραγωγή ούρων μετά την κατανάλωση ανθρακούχου νερού δεν διέφερε σημαντικά από εκείνη μετά το απλό νερό.

Με απλά λόγια: το διοξείδιο του άνθρακα που δημιουργεί τις φυσαλίδες δεν ακυρώνει την ικανότητα του νερού να ενυδατώνει.

Πόσο νερό χρειαζόμαστε πραγματικά; Δεν υπάρχει ένας «μαγικός» αριθμός για όλους

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση:

Συχνά αναφέρεται η σύσταση των περίπου 11,5 έως 15,5 φλιτζανιών υγρών ημερησίως, όμως οι ανάγκες δεν είναι ίδιες για όλους ούτε πρέπει να μεταφράζονται μηχανιστικά σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ποτηριών νερού.

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – EFSA, έχει ορίσει ως επαρκή συνολική ημερήσια πρόσληψη νερού περίπου 2 λίτρα για τις ενήλικες γυναίκες και 2,5 λίτρα για τους ενήλικες άνδρες.

Προσοχή στη λέξη «συνολική»: σε αυτήν περιλαμβάνεται και το νερό που λαμβάνουμε μέσω των τροφίμων και άλλων ροφημάτων, όχι μόνο τα ποτήρια νερού που πίνουμε.

Και φυσικά οι ανάγκες αλλάζουν:

θερμοκρασία περιβάλλοντος,

σωματική δραστηριότητα,

εφίδρωση,

ηλικία,

εγκυμοσύνη,

θηλασμός,

διατροφή και

κατάσταση υγείας

μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τις απαιτήσεις ενός ανθρώπου σε υγρά.

Η ίδια η EFSA εξηγεί ότι οι διατροφικές τιμές αναφοράς αφορούν πληθυσμούς και δεν αποτελούν εξατομικευμένη «συνταγή» για κάθε άνθρωπο.

«Δεν μπορώ το σκέτο νερό»: εκεί οι φυσαλίδες μπορεί να γίνουν σύμμαχος

«Τα ανθρακούχα νερά μπορούν να παρέχουν ενυδάτωση σε όσους δεν θα έπιναν σκέτο νερό διαφορετικά», σημειώνει η Trista Best, MPH, RDN, LD, διαιτολόγος στο Τμήμα Υγείας της Κομητείας Whitfield στο Dalton της Τζόρτζια.

Και αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέο. Αν κάποιος βαριέται το απλό νερό αλλά απολαμβάνει το ανθρακούχο και, εξαιτίας αυτού, καταναλώνει περισσότερα υγρά μέσα στην ημέρα, τότε η πρακτική αξία του ανθρακούχου νερού γίνεται προφανής.

Το καλύτερο νερό, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι απλώς εκείνο που τελικά θα πιείτε.

Από το αναψυκτικό στο ανθρακούχο νερό: μια μικρή αλλαγή με μεγάλο νόημα

Εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα μεγαλύτερα διατροφικά πλεονεκτήματα του απλού ανθρακούχου νερού: «Το ανθρακούχο νερό μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό υποκατάστατο για τα αναψυκτικά, τα ενεργειακά ποτά ή άλλα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και καφεΐνη», τονίζει η Δρ. Krajcir.

Για κάποιον που έχει συνηθίσει τη γεύση, την αίσθηση και το «δάγκωμα» ενός ανθρακούχου αναψυκτικού, ένα κρύο ανθρακούχο νερό μπορεί να προσφέρει μέρος αυτής της εμπειρίας χωρίς να συνοδεύεται αναγκαστικά από ζάχαρη και θερμίδες.

Και η μείωση των πρόσθετων και ελεύθερων σακχάρων αποτελεί σαφή στόχο δημόσιας υγείας. Η EFSA επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο μιας διατροφικά επαρκούς δίαιτας, η πρόσληψη πρόσθετων και ελεύθερων σακχάρων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Επομένως, αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε ένα ζαχαρούχο αναψυκτικό και ένα σκέτο ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη, το δεύτερο μπορεί να αποτελέσει μια πολύ χρήσιμη αλλαγή.

Προσοχή όμως: δεν είναι κάθε μπουκάλι με φυσαλίδες το ίδιο

Εδώ βρίσκεται η παγίδα του ραφιού: Ένα προϊόν μπορεί να μοιάζει με απλό ανθρακούχο νερό αλλά να περιέχει αρωματικές ύλες, πρόσθετα σάκχαρα, γλυκαντικές ουσίες ή άλλα συστατικά.

«Πολλές ποικιλίες ανθρακούχου νερού περιέχουν πρόσθετες αρωματικές ύλες, σάκχαρα ή τεχνητά γλυκαντικά, οπότε φροντίστε να διαβάσετε τις ετικέτες», επισημαίνει η Δρ. Krajcir. Γι’ αυτό μην κρίνετε ένα προϊόν από τις φυσαλίδες του.

Κοιτάξτε τα συστατικά και τη διατροφική δήλωση. Άλλο ένα απλό μεταλλικό ή επιτραπέζιο ανθρακούχο νερό και άλλο ένα ανθρακούχο ποτό με ζάχαρη.

Ευερέθιστο έντερο: όταν οι φυσαλίδες δεν είναι τόσο αθώες

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η ενανθράκωση δεν αποτελεί πρόβλημα. Για κάποιον όμως που υποφέρει ήδη από φούσκωμα, διάταση της κοιλιάς ή άλλα γαστρεντερικά συμπτώματα, η ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική. Το ανθρακούχο νερό εισάγει επιπλέον αέριο στο γαστρεντερικό σύστημα. Έτσι, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να αισθανθούν περισσότερο ρέψιμο, φούσκωμα ή δυσφορία.

Αυτό έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία για ανθρώπους με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), στους οποίους η ανοχή είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη.

Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς με ΣΕΕ πρέπει να αποφύγουν το ανθρακούχο νερό. Σημαίνει ότι τα ίδια 500 ml μπορεί να είναι απολύτως ανεκτά από έναν άνθρωπο και ενοχλητικά για κάποιον άλλο.

Και τι συμβαίνει με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Εδώ η επιστημονική εικόνα είναι πιο σύνθετη από όσο αφήνει να εννοηθεί η απλή φράση «το ανθρακούχο επιδεινώνει την παλινδρόμηση».

Μια συστηματική ανασκόπηση δημοσιευμένη στο Alimentary Pharmacology & Therapeutics εξέτασε την επίδραση των ανθρακούχων ποτών στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει βραχύχρονη πτώση του ενδοοισοφαγικού pH και παροδική μείωση της πίεσης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Ωστόσο, η ίδια ανασκόπηση κατέληξε ότι δεν υπήρχαν άμεσες και συνεπείς αποδείξεις ότι τα ανθρακούχα ποτά προκαλούν ή επιδεινώνουν τη ΓΟΠΝ συνολικά, ούτε ότι προκαλούν άμεσα οισοφαγική βλάβη.

Άρα η σωστή προσέγγιση είναι περισσότερο εξατομικευμένη: αν παρατηρείτε ότι οι φυσαλίδες πυροδοτούν τα δικά σας συμπτώματα, περιορίστε τις.

Ευαίσθητη κύστη: το ανθρακούχο μπορεί να γίνει ερέθισμα

Για ορισμένους ανθρώπους το ζήτημα δεν βρίσκεται στο στομάχι αλλά χαμηλότερα, στην ουροδόχο κύστη. «Το ανθρακούχο νερό μπορεί να είναι ενοχλητικό για άτομα με παθήσεις της ουροδόχου κύστης, όπως διάμεση κυστίτιδα και υπερδραστήρια κύστη», αναφέρει η Δρ. Krajcir.

Η πρακτική της πρόταση είναι χαρακτηριστική: «Προτείνω να αποφύγετε το ανθρακούχο νερό για δύο έως τρεις εβδομάδες και να το επαναφέρετε για να δείτε εάν προκαλεί συμπτώματα».

Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή στη διατύπωση. Το γεγονός ότι ένα ποτό μπορεί να λειτουργεί ως προσωπικό ερέθισμα συμπτωμάτων δεν σημαίνει ότι προκαλεί την πάθηση ούτε ότι κάθε άνθρωπος με υπερδραστήρια ή επώδυνη κύστη θα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Η εξατομίκευση έχει σημασία.

PFAS στο νερό: σοβαρό θέμα, αλλά όχι «πρόβλημα των φυσαλίδων»

Στην εισαγωγή τέθηκε ακόμη ένα ζήτημα: τα PFAS, τις υπερ- και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες. Πρόκειται για μια τεράστια οικογένεια συνθετικών φθοριωμένων χημικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές. Η μεγάλη ανησυχία γύρω από ορισμένες από αυτές αφορά, μεταξύ άλλων, την εξαιρετική περιβαλλοντική τους επιμονή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι το πόσιμο νερό αποτελεί μία από πολλές πιθανές πηγές ανθρώπινης έκθεσης σε PFAS, μαζί με τα τρόφιμα, ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα και την επαγγελματική έκθεση.

Και το 2026 ο ΠΟΥ προχώρησε σε νέα συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση 18 PFAS και έξι κατηγοριών επιπτώσεων στην υγεία, οι οποίες περιλαμβάνουν καρδιομεταβολικές, ηπατικές, ανοσολογικές, αναπτυξιακές και αναπαραγωγικές επιδράσεις καθώς και τον καρκίνο.

Όμως εδώ υπάρχει μια ουσιώδης επιστημονική διόρθωση: Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε τα PFAS ως εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρακούχου νερού.

Το διοξείδιο του άνθρακα δεν «δημιουργεί» PFAS. Η πιθανή παρουσία τους αφορά την πηγή του νερού, την περιβαλλοντική ρύπανση και άλλους παράγοντες της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Άρα η συμβουλή «αγοράστε μόνο ανθρακούχο νερό που γράφει PFAS-free» είναι υπερβολικά απλουστευτική και δεν αποτελεί από μόνη της ασφαλές κριτήριο αξιολόγησης.

Τα PFAS βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των διεθνών αρχών

Το θέμα εξελίσσεται γρήγορα. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, βρίσκεται σε διαδικασία ευρύτερης αξιολόγησης της παρουσίας των PFAS και των πιθανών κινδύνων τους για την ανθρώπινη υγεία.

Μάλιστα, στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του για την ποιότητα του πόσιμου νερού, ο οργανισμός έχει ήδη ανακοινώσει ότι η επόμενη μεγάλη αναθεώρηση θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις για ρύπους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και τα PFAS.

Το μήνυμα λοιπόν είναι πολύ ευρύτερο από το δίλημμα «ανθρακούχο ή μη»: η ασφάλεια και η ποιότητα του ίδιου του πόσιμου νερού έχουν μεγαλύτερη σημασία από το αν περιέχει φυσαλίδες.

Ανθρακούχο ή απλό; Η τελική επιλογή είναι πιο προσωπική απ’ όσο νομίζουμε

Αν είστε ένας υγιής ενήλικας και το ερώτημα είναι αποκλειστικά ποιο από τα δύο θα σας ενυδατώσει, δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να εγκαταλείψετε το ανθρακούχο νερό επειδή φοβάστε ότι «δεν μετράει» ως νερό. Μετράει.

Και για κάποιον που χάρη στις φυσαλίδες πίνει περισσότερο νερό ή αντικαθιστά ένα ζαχαρούχο αναψυκτικό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα πρακτική επιλογή.

Από την άλλη πλευρά, εάν διαπιστώνετε ότι το ανθρακούχο νερό σας προκαλεί φούσκωμα, ρέψιμο, γαστρεντερική δυσφορία ή ουρολογικά συμπτώματα, το απλό νερό μπορεί να σας ταιριάζει καλύτερα.

Και αν αγοράζετε αρωματισμένο ανθρακούχο νερό, γυρίστε το μπουκάλι και διαβάστε την ετικέτα. Οι φυσαλίδες είναι ένα πράγμα. Η ζάχαρη και τα υπόλοιπα πρόσθετα είναι άλλο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς

Η επιστήμη, τελικά, δεν ανακηρύσσει νικητή στη μονομαχία των δύο ποτηριών.

Ανθρακούχο και μη ανθρακούχο νερό μπορούν να ενυδατώσουν εξίσου αποτελεσματικά. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συνολική πρόσληψη υγρών, η ποιότητα του νερού, το τι άλλο περιέχει το προϊόν (και κυρίως) το πώς αντιδρά ο δικός σας οργανισμός.

Αν οι φυσαλίδες σάς βοηθούν να πίνετε περισσότερο και δεν σας ενοχλούν, απολαύστε τις. Αν σας φουσκώνουν, ερεθίζουν την κύστη σας ή πυροδοτούν συμπτώματα, αφήστε το ποτήρι να… ησυχάσει.

Γιατί στο τέλος η καλύτερη επιλογή δεν είναι απαραίτητα το νερό με ή χωρίς ανθρακικό: Είναι το ασφαλές νερό που σας ταιριάζει, που απολαμβάνετε και (το σημαντικότερο) που πράγματι πίνετε.