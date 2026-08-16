Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται σήμερα στο Κάρντιφ για την πρώτη κούπα της σεζόν, αυτή του Community Shield (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι «κανονιέρηδες» μετράνε 17 κατακτήσεις, ενώ από την άλλη η Σίτι έχει επτά Community Shield στην συλλογή της. Τις περισσότερες κατακτήσεις της έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 21.

Στα αγωνιστικά η Άρσεναλ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα έχει στην αρχική της ενδεκάδα τον Χρήστο Τζόλη. Εκτός αναμέτρησης θα είναι οι Σαλιμπά και Τίμπερ, ενώ κανονικά στην διάθεση του Μικέλ Αρτέτα θα είναι οι Ράις, Σάκα και Θουμπιμέντι.

Για τη Σίτι, στη μετά-Γκουαρντιόλα εποχή, εκτός είναι ο Ρόδρι, ενώ δύσκολα θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ο Χάαλαντ, ο οποίος επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στις προπονήσεις, όπως και οι Γκουέι, Τσερκί.