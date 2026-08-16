Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (16/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος της Άνδρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η Άνδρος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνδρο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο επέκτασής του.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο σημείο, καθώς στόχος είναι να αντιμετωπιστούν πλήρως τυχόν ενεργές εστίες και να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Ενεργοποιήθηκε το 112

Νωρίτερα, λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η αποστολή του μηνύματος είχε προληπτικό χαρακτήρα, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

«Καίει χαμηλή βλάστηση και πουρνάρι»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η φωτιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και πουρνάρι, χωρίς να έχει επεκταθεί σε δασική έκταση.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί και στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων κοντά στον Κάτω Απρόβατο και την Άνω Ποταμιά, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα εάν χρειαστεί.

Σε αυξημένη επιφυλακή η Άνδρος

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Άνδρο, καθώς το νησί περιλαμβάνεται στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Προς το παρόν, πάντως, η βασική εξέλιξη είναι θετική: η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεσή της.