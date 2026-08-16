Έντονο προβληματισμό για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ), επισημαίνοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα απαιτεί άμεσες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θάνατοι. Παρότι η μετάδοση του ιού βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για τον περιορισμό της διασποράς, εφόσον ενισχυθούν έγκαιρα οι δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ήδη αναπτύξει προγράμματα επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης, καθώς και δράσεις αντιμετώπισης των κουνουπιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η σημερινή εικόνα επιβάλλει επανεκτίμηση και ενίσχυση των μέτρων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Όπως επισημαίνεται, η αντιμετώπιση του ιού δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στους ψεκασμούς. Αντίθετα, απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει προνυμφοκτονίες, στοχευμένες ακμαιοκτονίες, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, συστηματική επιτήρηση και συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

Οι 12 προτάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προτείνει ένα σχέδιο 12 άμεσων παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού στις περιοχές όπου καταγράφονται κρούσματα.

Μεταξύ άλλων ζητά:

Άμεση κλιμάκωση των δράσεων στις περιοχές όπου έχει εντοπιστεί ενεργός μετάδοση.

Εντατικοποίηση των προγραμμάτων προνυμφοκτονίας σε φρεάτια, ρέματα, αρδευτικά κανάλια, στάσιμα νερά και εγκαταλελειμμένες πισίνες.

Στοχευμένες εφαρμογές ακμαιοκτόνων σε περιοχές με ανθρώπινα κρούσματα ή αυξημένη παρουσία μολυσμένων κουνουπιών.

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τους ψεκασμούς, τις παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Καταγραφή του χρόνου που μεσολαβεί από την αναγνώριση ενός κρούσματος έως την επιχειρησιακή παρέμβαση.

Δημιουργία και διαρκή ενημέρωση ενός δυναμικού χάρτη κινδύνου με βάση τα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα.

Ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης και αύξηση των παγίδων παρακολούθησης κουνουπιών.

Πιο επιθετική διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

Ειδική προστασία και ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων, κυρίως των ατόμων άνω των 65 ετών και των ανοσοκατεσταλμένων.

Εντατική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και ενίσχυση της ετοιμότητας του ΕΣΥ.

Ενιαία και σαφή επικοινωνιακή στρατηγική προς τους πολίτες για τα μέτρα αυτοπροστασίας.

Εβδομαδιαία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και άμεση αναπροσαρμογή των δράσεων όπου χρειάζεται.

Έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση των πολιτών για την αποφυγή των τσιμπημάτων κουνουπιών, μέσω της χρήσης εντομοαπωθητικών, κατάλληλης ένδυσης, σιτών και της απομάκρυνσης στάσιμων νερών από κατοικίες και αυλές.

Παράλληλα, η Εταιρεία ζητά αυξημένη επαγρύπνηση από τους επαγγελματίες υγείας, επισημαίνοντας ότι συμπτώματα όπως πυρετός, έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση, διαταραχές συνείδησης ή άλλα νευρολογικά σημεία κατά την περίοδο μετάδοσης του ιού πρέπει να εγείρουν υποψίες λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

«Η περίοδος μετάδοσης δεν έχει τελειώσει»

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει, η χώρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες δομές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό που απαιτείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ταχύτερος συντονισμός, αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και άμεση κλιμάκωση των παρεμβάσεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η Εταιρεία καταλήγει ότι η αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου αποτελεί κοινή ευθύνη Πολιτείας και πολιτών, υπογραμμίζοντας πως οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα, πριν καταγραφεί περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων.