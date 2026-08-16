Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση για την επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ και στρέφονται κατά του Ιβάν Σαββίδη, τονίζοντας πως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» έχουν κάνει κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ λόγω της πώλησης του 23χρονου άσου στη Μπορούσια και οι οργανωμένοι οπαδοί με ανακοίνωσή τους ρίχνουν όλη την ευθύνη στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, αναφέροντας τα εξής…

«Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….

Μετά από αποτυχημένες απόπειρες πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια (του μεγαλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή), φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2026 να βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές.

Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη!

Γι’ αυτόν τον λόγο πλήθος κόσμου, οργανωμένου και μη, βρίσκεται αυθόρμητα από το πρωί έξω από τα ΑΔΕΙΑ γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Απαίτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου, για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο.

Όπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια στις 15 Αυγούστου, έτσι σκόπιμα απέφυγες τη συνάντηση μαζί μας, επιλέγοντας τη σιωπή.

Η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας.

Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οργανωμένο και μη, να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας, για να δείξει έμπρακτα την αντίθεσή του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης.

Την ιστορία τη γράφαμε, τη γράφουμε και θα τη γράφουμε ΕΜΕΙΣ!

ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ – ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!».