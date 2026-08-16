Σοκ έχει προκαλέσει στο Περού η εν ψυχρώ δολοφονία μιας δικηγόρου μέσα σε μπαρ, την ώρα που καθόταν σε τραπέζι μαζί με φίλους της.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, με το βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή κατά την οποία ο ένοπλος πλησιάζει το θύμα και πυροβολεί από πολύ μικρή απόσταση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν τη γυναίκα ως Helenn Giulianna Silva Padilla. Η δικηγόρος ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών και η δολοφονία της έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:55 του Σαββάτου 15 Αυγούστου στο μπαρ «Pikeitos», το οποίο βρίσκεται πάνω στην Παναμερικανική Οδό, σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την κεντρική πλατεία του οικισμού Σαν Μαρτίν ντε Πόρες. Η περιοχή ανήκει στην περιφέρεια Σαν Χοσέ, στην επαρχία Πακασμάγιο της διοικητικής περιφέρειας Λα Λιμπερτάδ.

Η δικηγόρος είχε φτάσει στο κατάστημα περίπου στις 14:00 και καθόταν μαζί με ακόμη τρία άτομα –ένα ζευγάρι και έναν άνδρα– όταν εμφανίστηκε ο εκτελεστής. Σύμφωνα με το περουβιανό UN Diario, δύο άτομα έφτασαν κοντά στο μπαρ με μοτοσικλέτα. Ο οδηγός παρέμεινε στο όχημα, ενώ ο συνεπιβάτης, φορώντας μαύρο κράνος, γκρι φούτερ και μπλε τζιν, κατέβηκε και πλησίασε το κατάστημα.

Πυροβόλησε από την εξωτερική πλευρά

Ο ένοπλος πλησίασε την περίφραξη που χωρίζει το μπαρ από τον δρόμο και έστρεψε το όπλο αποκλειστικά προς τη δικηγόρο. Από απόσταση λίγων εκατοστών άνοιξε πυρ, με μία από τις σφαίρες να τη χτυπά στο κεφάλι. Κανένα από τα άλλα τρία άτομα που βρίσκονταν στο τραπέζι δεν τραυματίστηκε, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης επέστρεψε στη μοτοσικλέτα, όπου τον περίμενε ο συνεργός του. Οι δύο άνδρες διέφυγαν μέσω της Παναμερικανικής Οδού με κατεύθυνση προς τα βόρεια.

Οι φίλοι της μετέφεραν εσπευσμένα τη δικηγόρο στο νοσοκομείο Tomás Lafora, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Το περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο SOL TV αναφέρει ότι οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, καθώς σε αυτό έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά τη δολοφονία.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Πακασμάγιο, με τις αστυνομικές Αρχές να αναζητούν τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά τους, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Παράλληλα, άγνωστο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας. Οι ερευνητές συγκεντρώνουν καταθέσεις, εξετάζουν τις προσωπικές και επαγγελματικές επαφές της δικηγόρου και αναλύουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να εξακριβώσουν ποιος έδωσε την εντολή για τη στοχευμένη επίθεση.