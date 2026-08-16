Χοντρό παρασκήνιο

Βόμβα έπεσε στον ΠΑΟΚ με την πώληση του Κωνσταντέλια, η οποία δεν είναι απλά μία απόφαση του Σαββίδη. Ούτε φυσικά του παίκτη, δεν καιγόταν για να φύγει φέτος για την Ευρώπη. Γιατί επομένως γίνεται αυτή η πώληση; Όπως λένε υπάρχει χοντρό παρασκήνιο σε αυτή την υπόθεση και ξεφεύγει από το αθλητικό επίπεδο. Δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Γενικά άλλωστε στον δικέφαλο του βορρά υπάρχει σε εξέλιξη ένα… χοντρό παιχνίδι από πέρυσι και συγκεκριμένα από όταν εμφανίστηκε ο Μυστακίδης, αρχικά για το νέο γήπεδο στην Τούμπα. Συμβαίνουν πολλά, πάρα πολλά στους ασπρόμαυρους πίσω από τις κουρτίνες τον τελευταίο χρόνο και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πώληση του Κωνσταντέλια.

«Καίγονται» οι Βιεϊρίνια, Μάτος

Η επικείμενη πώληση του Κωνσταντέλια θα δείξει και τι μπορούν να κάνουν, αν μπορούν, οι Βιεϊρίνια και Μάτος. Ο τεχνικός και ο αθλητικός διευθυντής, αντίστοιχα. Οι δύο άνθρωποι που εμπιστεύθηκε ο Σαββίδης για να τρέξουν την ομάδα, να χτίσουν τον νέο ΠΑΟΚ για το παρόν και το μέλλον. Στο ταμείο θα μπουν 30 εκατ. ευρώ, ίσως και κάτι παραπάνω, οπότε δεν θα έχουν δικαιολογίες σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, που είναι απαραίτητες για την ομάδα. Θα κάνουν αυτό που πρέπει; Θα ενισχύσουν το ρόστερ με παίκτες που πραγματικά θα κάνουν την ομάδα πιο δυνατή από ό,τι ήταν παρά την πώληση του καλύτερου παίκτη της; Στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετοί αυτοί που αμφιβάλλουν…

Ελπίζει ο Μπακασέτας

Τα όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ο Μπακασέτας. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας δεν έχει βρει ακόμη ομάδα αν και ξέρει από την αρχή του καλοκαιριού ότι δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό και δεν είναι κρυφό ότι επιθυμία του είναι να παραμείνει εντός συνόρων. Και υπάρχει μόνο μία μεγάλη ομάδα στην οποία θα μπορούσε να πάει: Ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι πως αν στον δικέφαλο του βορρά πουν στον κόσμο ότι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια θα είναι ο Μπακασέτας, θα έχουμε… εξέγερση. Κι ας υπάρχουν άνθρωποι εντός της ομάδας που πιστεύουν πως όντως θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση.

Προς την έξοδο ο Σιπιόνι

Στον Ολυμπιακό έχουν βάλει στο τούρμπο τις μηχανές για τις μεταγραφές μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Μεντιλίμπαρ. Οι ερυθρόλευκοι πάνε για δύο, ενδεχομένως και για τρεις, χαφ, οπότε κάποιος θα πρέπει να φύγει. Και ο πρώτος υποψήφιος αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι ο Σιπιόνι. Δεν αποκλείεται φυσικά, γιατί στον Πειραιά τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα μερικές φορές, να δει την πόρτα της εξόδου άλλος μέσος τελικά, αυτή τη στιγμή όμως το φαβορί για αποχώρηση είναι ο Σιπιόνι. Ακόμη και με δανεισμό, αν δεν προκύψει κάποια καλή πρόταση για την πώλησή του. Όπως και να ‘χει, την τελική απόφαση θα την πάρει, όπως πάντα, ο Μεντιλίμπαρ.

Τους έχει στην πίεση

Στην… τσίτα είναι ο Νίκολιτς μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ και αυτό το καταλαβαίνουν και οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Σέρβος ήξερε πολύ καλά τι έλεγε όταν μιλούσε για τη νοοτροπία που θα πρέπει να έχουν όλοι στην ομάδα και γι’ αυτό τούς έχει όλους στην πίεση καθημερινά μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Σούπερ Καπ. Και θα συνεχίσει να τους έχει έτσι ακόμη κι αν έρθει η πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας και η είσοδος στη League Phase του Champions League. Ο Νίκολιτς ξέρει πολύ καλά πως για να κάνει το επόμενο βήμα η ΑΕΚ, για να εξελιχθεί όπως πρέπει, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία της, θα πρέπει να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και θα κάνει τα πάντα για να συμβεί αυτό.