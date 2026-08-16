Με τον Χρήστο Τζόλη στην αρχική 11άδα παρατάσσεται η Άρσεναλ στον τελικό του Cosmmunity Shield με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η νέα σεζόν ξεκινάει στην Αγγλία με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας με την κυπελλούχο και αυτή τη φορά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς ο Τζόλης είναι στην αρχική 11άδα των «κανονιέρηδων».

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του στα φιλικά παιχνίδια και ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε να τον επιβραβεύσει δίνοντάς του θέση βασικού για την αναμέτρηση με τη Σίτι, στην οποία θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Γκιμαράες, Μαντουέκε, Έντεγκαρντ, Τζόλης, Χάβερτς.

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’ Ράιλι, Κόβατσιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου, Χάαλαντ.