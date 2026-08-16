Δύο σοροί ανθρώπων, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια Σαλαμίνας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Ανδρομάχης, με τις σορούς να εντοπίζονται κοντά στο σημείο από όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Σπίτια στην περιοχή Περιστέρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 4 άτομα με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος μετά τον απεγκλωβισμό του από σπίτι στην Κακή Βίγλα.

Πολλά σκάφη του λιμενικού βρίσκονται στο σημείο και ετοιμάζουν εκκένωση διά θαλάσσης από Σελήνια και Κακή Βίγλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την έναρξη της φωτιάς στις 14:43.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, καθώς μέσα σε περίπου επτά λεπτά οι φλόγες είχαν προχωρήσει σημαντικά, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι συνθήκες που επικρατούν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.