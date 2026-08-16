Εκτός τελικού των 400μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, έμειναν οι Δημήτρης Μάρκος και ο Βασίλης Κακουλάκης.

Ο Μάρκος αγωνίστηκε στην 5η προκριματική σειρά και τερμάτισε σε 3:48.10, ενώ ο Κακουλάκης συμμετείχε στην 4η σειρά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 3:50.94.

Ακυρώθηκε η ελληνική ομάδα στα 4Χ100 μικτή γυναικών

Επίσης, εκτός τελικού στα 4Χ100 έμεινε και η μικτή γυναικών, καθώς ακυρώθηκε λόγω αντικανονικής αλλαγής.

Η Άννα Αυγούστα Βλάχου, τρίτη κατά σειρά κολυμβήτρια, έπεσε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε στην πισίνα και έτσι δεν καταγράφηκε χρόνος.

Τα άλλα μέλη της ελληνικής ομάδας ήταν η Ελένη Αντωνιάδου, η Ανδρομάχη Τασάκου και η Νικολέττα Παυλοπούλου.

Αντίθετα, μία πολύ καλή κούρσα πραγματοποίησε η ελληνική ομάδα στα προκριματικά των 4Χ100 μικτή ανδρών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι Απόστολος Σίσκος, Στέργιος Μπίλας, Ευάγγελος Ντούμας και Βαγγέλης Μακρυγιάννης αγωνίστηκαν στην τρίτη προκριματική σειρά και τερμάτισαν στην πέμπτη θέση, με χρόνο 3:33.67.

Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την Ελλάδα, η οποία ολοκλήρωσε τα προκριματικά στην ένατη θέση της συνολικής κατάταξης.