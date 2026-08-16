Ένα τρομακτικό τροχαίο, στο οποίο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε λεωφόρο στην περιοχή Πεντρόζο της Παραγουάης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε τούβλα με προορισμό την Ασουνσιόν, παρουσίασε βλάβη στα φρένα, με αποτέλεσμα να πέσει αφρενάριστο σε οχήματα που ήταν σταματημένα στο φανάρι.

Παρά την προσπάθεια του οδηγού να στρίψει αριστερά το φορτηγό για να αποφύγει τη σύγκρουση, αυτό δεν κατέστη εφικτό, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα τρία σταματημένα οχήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκτός από τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 10 επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν.

Ήταν τέτοια η ταχύτητα του – χωρίς φρένα – φορτηγού που φέρεται να σταμάτησε 80 μέτρα μετά την πρόσκρουσή του πάνω στα οχήματα.

TRAGEDIA EN PEDROZO: CONFIRMAN TRES FALLECIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE



Un camión que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y protagonizó una colisión múltiple en Pedrozo, Ypacaraí.



El vehículo impactó contra cuatro automóviles y luego embistió una vivienda, donde… pic.twitter.com/wzg1O55LWu — Lucas Junes (@lucasivanjunes) August 16, 2026

Λόγω του τροχαίου προκλήθηκε και φωτιά, αλλά και διακοπή ρεύματος στην περιοχή στην οποία σημειώθηκε η τραγωδία.