Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα από τη Λεβάντε, βρίσκεται η ΑΕΚ. Ο 28χρονος διεθνής από την Ονδούρα, μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στο κέντρο της άμυνας.

Οι επαφές έχουν προχωρήσει σημαντικά και η υπόθεση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Κατά κύριο λόγο αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ωστόσο διαθέτει σημαντική εμπειρία ως κεντρικός αμυντικός, καθώς για έξι μήνες αγωνίστηκε ως στόπερ στην Παρτίζαν.

Την περασμένη σεζόν στην Ισπανία με την Λεβάντε χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη μεσαία γραμμή, καταγράφοντας συνολικά 28 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ.

Η γαλάζια τρίτη φανέλα

Παράλληλα η ΑΕΚ έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα την τρίτη της φανέλα η οποία είναι γαλάζια, με το μαύρο να κάνει την εμφάνισή του στον γιακά και στο τελείωμα των μανικιών.

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελεί και το έμβλημα στο αριστερό μέρος της φανέλας. Αντί για την κλασική μορφή του σήματος, στην τρίτη εμφάνιση έχει επιλεγεί μία λιτή, μονόχρωμη εκδοχή του Δικεφάλου σε μαύρο χρώμα.