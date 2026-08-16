Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, με μέριμνα του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες από 7 πλοία του Λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 364 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.