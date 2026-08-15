Η Άντζελα Γκερέκου ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Μαρία, για τα γενέθλια και την ονομαστική της εορτή, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός και ο αείμνηστος Τόλης Βοσκόπουλος ποζάρουν μαζί με την κόρη τους, Μαρία, σε μια όμορφη οικογενειακή στιγμή. Με αφορμή τη διπλή γιορτή της κόρης της, η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε στα καλοκαίρια που περνούσαν όλοι μαζί στην Κέρκυρα, γεμάτα ανέμελες και χαρούμενες στιγμές.

«Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας κ η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες κ χαρούμενες στιγμές! Λατρεύαμε τα καλοκαίρια!! Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια κ αγάπη!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Άντζελα Γκερέκου αποκάλυψε και το τρυφερό προσωνύμιο που είχε δώσει ο Τόλης Βοσκόπουλος στην κόρη τους, καθώς, όπως σημείωσε, την αποκαλούσε «παιδί της Παναγίας».

«Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες! Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο κ σε όλα τα παιδιά του κόσμου!!!», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Κλείνοντας, η Άντζελα Γκερέκου έστειλε τις ευχές της και σε όλους όσοι γιορτάζουν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου: «Χρόνια πολλά σε όλες κ όλους που γιορτάζουν σήμερα!!».