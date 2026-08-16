Με τον Χρήστο Τζόλη να είναι βασικός και να δίνει δύο ασίστ, σε Χάβερτς και Έντεγκαρντ, η Άρσεναλ νίκησε εύκολα με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield, το οποίο κατέκτησε για 18η φορά.

Ο Μικέλ Αρτέτα επιβράβευσε τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια δίνοντάς του θέση βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν και δικαιώθηκε, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός και πάλι.

Το ματς άρχισε ιδανικά για τους πρωταθλητές «κανονιέρηδες», καθώς στα 24 δευτερόλεπτα ο Καλαφιόρι βγήκε τετ α τετ και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση κάνοντας το 1-0.

Οι «πολίτες» ήθελαν να αντιδράσουν αλλά δεν μπορούσαν και στο 28′ οι Λονδρέζοι έβαλαν βάσεις νίκης καθώς ο Τζόλης έδωσε με το κεφάλι στον Χάβερτς και αυτός σκόραρε από κοντά για το 2-0.

Το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 48′, όταν ο Τζόλης έδωσε νέα ασίστ, αυτή τη φορά στον Έντεγκαρντ, για το 3-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.