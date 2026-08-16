Ο Χρήστος Τζόλης είναι βασικός για την Άρσεναλ στον τελικό του Community Shield με τη Μάντσεστερ Σίτι και στο 28ο λεπτό έδωσε την ασίστ για το 2-0 από τον Χάβερτς.

Το παιχνίδι άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους «κανονιέρηδες» καθώς πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό ο στόπερ Καλαφιόρι βγήκε τετ α τετ και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 1-0.

Με το ξεκίνημα, επομένως, η πρωταθλήτρια Αγγλίας πήρε το προβάδισμα κόντρα στην κυπελλούχο και πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά κατάφερε να το διευρύνει, χάρη και στον Τζόλη.

Συγκεκριμένα, στο 28′ ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε ωραία με το κεφάλι στον Χάβερτς και αυτός έγραψε από κοντά το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για την Άρσεναλ.