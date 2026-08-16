Νέα άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας την εξέλιξη του καιρού για το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Ο μετεωρολόγος, σε ανάρτησή του στα social media, επισημαίνει ότι η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει αισθητά έως περίπου τις 22 με 25 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο από τις 23 Αυγούστου

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Θοδωρής Κολυδάς στην εξέλιξη των ανέμων, καθώς σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται νέα ενίσχυση στο Αιγαίο κυρίως το διάστημα 23-27 Αυγούστου.

Το ισχυρότερο σήμα εντοπίζεται στο Κεντρικό Αιγαίο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Καφηρέα. Οι πιθανότητες για ανέμους 5 έως 6 μποφόρ αυξάνονται, ενώ οι ριπές στον Κάβο Ντόρο ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 40 kt.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων δέκα ημερών της πρόγνωσης η αβεβαιότητα αυξάνεται αισθητά.

Έως 37 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένεται σταδιακή άνοδος έως περίπου τις 22-25 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να φτάνει κοντά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, αν και η εικόνα για το τελευταίο μέρος του δεκαπενθημέρου παραμένει περισσότερο αβέβαιη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 16 Αυγούστου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια του νησιού. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί και σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους τους 34-35 βαθμούς.

Τρίτη 18 Αυγούστου

Στα βόρεια αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές, όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Η εικόνα του καιρού

Τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν, επομένως, ένα σκηνικό με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ στη συνέχεια αναμένεται νέα ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Το κύριο ενδιαφέρον για το δεύτερο μισό του Αυγούστου στρέφεται πλέον στην άνοδο του υδραργύρου έως τους 36-37 βαθμούς και στην πιθανή ενίσχυση των ανέμων από τις 23 Αυγούστου και μετά.