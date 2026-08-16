Στην απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα προχωράει η ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τον παίκτη να αναμένεται στην Αθήνα για τις υπογραφές, όπως αναφέρουν στην Ισπανία, καθώς υπάρχει συμφωνία με τη Λεβάντε.

Η απόκτηση ενός ακόμη παίκτη για τη μεσαία γραμμή ήταν στόχος για την Ένωση και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο Αριάγα, καθώς υπάρχει συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Λεβάντε.

Το όνομα του 28χρονου χαφ από την Ονδούρα ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο για τους «κιτρινόμαυρους» την Κυριακή (16/8) και όπως φαίνεται η μεταγραφή θα κλείσει άμεσα, με τους Ισπανούς να προαναγγέλλουν ταξίδι του παίκτη στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

Ο Αριάγα, ο οποίος ήταν στην αποστολή της Λεβάντε για το παιχνίδι με την Εσπανιόλ, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο ως το 2030 με την ΑΕΚ, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας με την ισπανική ομάδα.