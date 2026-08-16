Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επέλεξε το Πόρτο Χέλι για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τους γιους της, αλλά και τον αδερφό του συντρόφου της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου φωτογραφίες από τις ημέρες που περνούν όλοι μαζί, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την καθημερινότητά τους στις διακοπές.

Στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει αγκαλιά με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, ενώ στα υπόλοιπα στιγμιότυπα καταγράφονται στιγμές από τις κοινές τους δραστηριότητες, με την παρέα να απολαμβάνει το φαγητό, τα παιχνίδια, τη μουσική και τις καλοκαιρινές βραδιές.

«Φέτος μέχρι και θερινό σινεμά φτιάξαμε»

Η ηθοποιός φαίνεται πως έχει συνδέσει πλέον το συγκεκριμένο μέρος με όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις. Στη λεζάντα της ανάρτησής της εξήγησε ότι η παρέα έχει ήδη αγαπήσει το σπίτι στο οποίο διαμένει, σε τέτοιο βαθμό ώστε να θέλει να επιστρέψει και το επόμενο καλοκαίρι.

«Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στο Πόρτο Χέλι και σε αυτό το υπέροχο σπίτι, που ήδη θέλουμε να το κλείσουμε και για του χρόνου με το καλό. Φέτος μέχρι και θερινό σινεμά φτιάξαμε. Αναμνήσεις, παρέα, γέλια, πολύ φαγητό, παιχνίδια, μουσικές και όλα αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να γυρνάμε εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση αποτυπώνει στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς από τις οικογενειακές διακοπές τους στο Πόρτο Χέλι.

Δείτε την ανάρτησή στο Instagram.