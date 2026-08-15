Ένα βίαιο περιστατικό που άρχισε ως διαφωνία για μία θέση στάθμευσης εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή στη Νάουσα της Πάρου, με πρωταγωνιστές έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Το επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στην πιάτσα ταξί της Νάουσας καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίησή του.

Η «γουρούνα» και η θέση στην πιάτσα ταξί

Αφορμή για τη σύγκρουση φέρεται να στάθηκε η απόφαση του υπαλλήλου να σταθμεύσει μία τετράτροχη μοτοσικλέτα -τη γνωστή «γουρούνα»- της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, σε χώρο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για την προσωρινή στάθμευση των επαγγελματικών οχημάτων τους.

Η παρατήρηση για την απομάκρυνση του οχήματος εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονο λεκτικό επεισόδιο. Στο βίντεο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, ενώ γύρω τους βρίσκονται εργαζόμενοι και περαστικοί. Η ένταση κλιμακώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο οδηγός ταξί κινείται προς τον ηλικιωμένο υπάλληλο, τον αρπάζει από τον λαιμό και τον σπρώχνει πάνω στην τετράτροχη μοτοσικλέτα. Ο δεύτερος αντιδρά χτυπώντας τον οδηγό με το κράνος που κρατά στα χέρια του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Το επεισόδιο τερματίστηκε όταν παρευρισκόμενοι μπήκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες και κατάφεραν να τους απομακρύνουν.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιος από τους δύο άνδρες τραυματίστηκε και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, ούτε αν υποβλήθηκε έγκληση ή καταγγελία στην Αστυνομία. Δεν έχει επίσης δημοσιοποιηθεί επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία ενοικίασης, από εκπροσώπους των οδηγών ταξί ή από τον Δήμο Πάρου.

Η πίεση στους δρόμους της Πάρου

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν ο αριθμός των αυτοκινήτων, των δικύκλων, των ενοικιαζόμενων οχημάτων, των ταξί και των ιδιωτικών transfer αυξάνεται κατακόρυφα. Η Παροικιά και η Νάουσα αποτελούν βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους του νησιού.