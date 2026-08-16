Νέα ένταση σημειώθηκε στα σύνορα του Μαρόκου με τη Θέουτα, καθώς εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν να κινηθούν μαζικά προς την ισπανική πόλη, έπειτα από καλέσματα που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες στα social media.

Νέα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφουν μεγάλες ομάδες ανθρώπων να κινούνται τρέχοντας μέσα από δρόμους, λόφους και ορεινές περιοχές, με κατεύθυνση προς τη συνοριακή γραμμή της Θέουτα.

Thousands of migrants again attempted to enter the Spanish enclave of Ceuta



The new attempt came just two weeks after the previous mass influx of migrants. pic.twitter.com/lPhw9yf3kl — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

Η κινητοποίηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση των μαροκινών και ισπανικών Αρχών, οι οποίες είχαν ήδη ενισχύσει την παρουσία τους στην περιοχή, έχοντας λάβει προειδοποιήσεις για πιθανή νέα μαζική προσπάθεια διέλευσης.

Περίπου 300 συλλήψεις στο Μαρόκο

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι μαροκινές Αρχές προχώρησαν σε περίπου 300 συλλήψεις ανθρώπων που φέρεται να επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα σύνορα.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ οι Αρχές είχαν λάβει μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν μια νέα μαζική απόπειρα διέλευσης.

🇪🇸🇲🇦 | Cientos de inmigrantes avanzan por los montes de Castillejos para intentar un asalto masivo a la frontera de Ceuta.



Una marea humana de cientos de varones desciende en formación por las colinas colindantes a Fnideq (Castillejos), avanzando decididamente hacia la línea… pic.twitter.com/y8eJEMP4Jg — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) August 15, 2026

Παράλληλα, και η Ισπανία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στη Θέουτα, με περίπου 500 επιπλέον άνδρες της Guardia Civil να αναπτύσσονται στην περιοχή.

Οι ισπανικές Αρχές είχαν προειδοποιήσει μέσω social media ότι τα σύνορα παραμένουν κλειστά, καλώντας τους ανθρώπους να μην παρασύρονται από πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο.

Νέα βίντεο καταγράφουν τη μαζική κινητοποίηση

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες διακρίνονται ομάδες ανθρώπων να κατεβαίνουν από τις γύρω περιοχές και να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία κοντά στη συνοριακή γραμμή.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της κινητοποίησης, με εκατοντάδες ανθρώπους να επιχειρούν να κινηθούν προς την ευρωπαϊκή επικράτεια, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν ήδη λάβει θέσεις κατά μήκος των συνόρων.

🔴 #ÚLTIMAHORA Cientos de inmigrantes se preparan para asaltar Ceuta. Desde Castillejos, cientos de inmigrantes se dirigen hacia Ceuta para volver a cruzar el espigón del Tarajal.



📍Informa @joanguirado desde la ciudad autónoma



🔗 https://t.co/94ygyUMWWY pic.twitter.com/RJDbU2cufI — ABC.es (@abc_es) August 15, 2026

Τελικά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι Αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν μια νέα μαζική διέλευση προς την ισπανική πλευρά.

Thousands of male migrants charge towards the Spanish enclave of Ceuta as they attempt to storm the territory again. pic.twitter.com/IHPmHplejp — Oli London (@OliLondonTV) August 16, 2026

Δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη απόπειρα

Η νέα κινητοποίηση σημειώνεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τα δραματικά γεγονότα της 30ής Ιουλίου, όταν χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, μεταξύ άλλων κολυμπώντας ή κινούμενοι μέσω του κυματοθραύστη.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, η προηγούμενη κινητοποίηση είχε ενισχυθεί από ψευδείς πληροφορίες που διακινούνταν στα social media και υποστήριζαν ότι τα σύνορα επρόκειτο να ανοίξουν.

Η απόπειρα είχε τραγικό απολογισμό, με τουλάχιστον 145 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κάνει λόγο για πιθανώς ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Μετά τα γεγονότα της 30ής Ιουλίου, Μαδρίτη και Ραμπάτ ενίσχυσαν σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας τόσο γύρω από τη Θέουτα όσο και γύρω από τη Μελίγια, τις δύο ισπανικές πόλεις στη βόρεια Αφρική που αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Στο επίκεντρο ξανά η παραπληροφόρηση

Η νέα κινητοποίηση επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στα σύνορα της Θέουτα, αλλά και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα social media στην κινητοποίηση μεγάλων ομάδων ανθρώπων.

Οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικές συγκεντρώσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Παρά την ένταση του Σαββάτου και την κινητοποίηση εκατοντάδων ανθρώπων, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί νέα μαζική διέλευση προς την ισπανική πλευρά, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.