Πηγές της Χαμάς δήλωσαν την Κυριακή (16/8) ότι αναμένουν να συναντηθούν στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να προωθήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που απορρίφθηκε από το Ισραήλ.

Δύο εβδομάδες αφότου η Χαμάς υπέγραψε δημόσια την τελευταία φάση της συμφωνίας, ο Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, πέταξε στην Αίγυπτο για να ενημερώσει τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ.

«Οι μεσολαβητές μας ενημέρωσαν ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ θα έχει συνάντηση με την ηγεσία της Χαμάς, παρουσία αξιωματούχων της Αιγύπτου και του Κατάρ, προτού ο Κούσνερ ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή της Χαμάς, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει ευαίσθητες διπλωματικές υποθέσεις.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, ταξίδεψε αργά το Σάββατο στην αιγυπτιακή μεσογειακή πόλη Ελ Αλαμέιν, στο πρώτο του ταξίδι από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος με έδρα τη Γάζα τον περασμένο μήνα.

Μια δεύτερη πηγή της Χαμάς ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν διευκρινίσεις από τη Χαμάς για διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένων της «γνήσιας, και όχι απλώς συμβολικής, συλλογής και αποθήκευσης όπλων, καθώς και της πλήρους παραίτησης της Χαμάς από τη διακυβέρνηση της Γάζας».

Εντούτοις, ο Νετανιάχου, που αντιμετωπίζει μια σκληρή μάχη επανεκλογής τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι το Ισραήλ απέρριψε τη συμφωνία και εξέφρασε σκεπτικισμό ότι η Χαμάς θα παραδώσει πράγματι τα όπλα της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνταν επί χρόνια κάθε επαφή με τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση και η οποία ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Όμως η κυβέρνηση Τραμπ νιώθει όλο και πιο άνετα με την άμεση επαφή με την ελπίδα να τερματίσει τον καταστροφικό πόλεμο, διαπραγματευόμενη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του περασμένου Οκτωβρίου που οδήγησε στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνάντηση μεταξύ του Κούσνερ και της Χαμάς.