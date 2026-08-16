Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της σπουδαίας καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αρχίσει, με τον ίδιο να τονίζει πως η νέα σεζόν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία του στο ποδόσφαιρο.

Ο 41χρονος Πορτογάλος, ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2023 στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Νασρ, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027. Συμβόλαια που πιθανότατα δεν θα ανανεωθεί.

Λίγες μέρες μετά τον γάμο του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ, ο Ρονάλντο παραχώρησε συνέντευξη στη «Vogue» και σε ό,τι αφορά το πότε θα έρθει το τέλος της καριέρας του, απάντησε πως η νέα σεζόν μάλλον θα είναι και η τελευταία.

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά», ήταν τα λόγια του CR7, ο οποίος αναφέρθηκε και στα σχέδιά του για το μέλλον.

«Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου. Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία.

Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει, όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες», είπε χαρακτηριστικά.