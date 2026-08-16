Αν και έχει παίξει με την φανέλα του Παναθηναϊκού μόλις μισή σεζόν, ήδη το όνομά του έχει προκαλέσει γκελ στο εξωτερικό. Ο λόγος για τον Ανδρέα Τεττέη, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδιαφέρεται σοβαρά αγγλική ομάδα και μάλιστα έγινε ήδη συζητάει σε κορυφαίο διοικητικό επίπεδο με τον Γιάννη Αλαφούζο!

Σύλλογος από την Premier League δείχνει πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό και είναι πρόθυμη να καλύψει οικονομικά τους Πράσινους.

Διαβάστε ποιος είναι ο σύλλογος και τις τρεις προϋποθέσεις για να φύγει ο Τεττέη από τον Παναθηναϊκό στο Sportdog.gr