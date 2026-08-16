Στις Σεϋχέλλες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων και ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει ξαπλωμένη με το μπικίνι της σε παραλία των Σεϋχελλών.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, σχόλια από τους followers της. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ένα σχόλιο χρήστη, ο οποίος επέλεξε να σχολιάσει με ειρωνικό τρόπο τόσο τη σιλουέτα της όσο και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Σαν τον Άγιο Φανούριο έγινες; Ο γέροντας νηστική σε αφήνει;», έγραψε χαρακτηριστικά ο διαδικτυακός χρήστης.

Η Μαρία Αντωνά δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, χωρίς ωστόσο να επιλέξει να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση.

Αντίθετα, απάντησε με μόλις τρεις λέξεις, υιοθετώντας τον ίδιο ειρωνικό τόνο:

«Ναι, ακριβώς».

Η ραδιοφωνική παραγωγός συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της στις Σεϋχέλλες, όπου βρίσκεται μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.