Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη της Νάνσυς Παραδεισανού στο Nansou TV στο YouTube και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η δημοσιογράφος, η οποία έχει επίσης αποχωρήσει στο παρελθόν από τον ΣΚΑΪ μετά από πολυετή συνεργασία, χαρακτήρισε την περίπτωση της Σίας Κοσιώνη διαφορετική, λόγω της μακράς παρουσίας της στο κανάλι.

«Επειδή κι εγώ έχω φύγει από τον ΣΚΑΪ στο παρελθόν μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Και επειδή εγώ είμαι και τετράγωνος άνθρωπος, η υπόθεση της Σίας τώρα ήταν λίγο πιο ζόρικη», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, για πολλούς ανθρώπους που εργάζονται εδώ και χρόνια στον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη ήταν ένα σταθερό πρόσωπο του σταθμού.

«Σκέψου, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσα στον ΣΚΑΪ μεγαλώσαμε με τη Σία να παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ», σημείωσε.

Η Μαρία Αναστασοπούλου τόνισε, ωστόσο, ότι οι αλλαγές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δημοσιογραφικής δουλειάς και πως οι επαγγελματικές επιλογές γίνονται με στόχο το καλύτερο.

«Οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους πάντα για καλύτερο. Πιστεύω ότι και στην περίπτωση της Σίας και στην περίπτωση αντίστοιχα του ΣΚΑΪ για καλό είναι όλο αυτό που συμβαίνει», είπε.

«Οι σχέσεις δεν σταματούν επειδή χάνεσαι από τη δουλειά»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στις προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη μακρόχρονη επαγγελματική συνύπαρξη, επισημαίνοντας ότι αυτές μπορούν να δοκιμαστούν όταν οι δρόμοι των ανθρώπων χωρίζουν επαγγελματικά.

«Ούτως ή άλλως με κάποιους ανθρώπους έχουμε αναπτύξει σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές δεν σταματούν και ίσως να είναι και μια δοκιμασία σε αυτές τις περιόδους που χάνεσαι με τον άλλον από τη δουλειά, να δεις αν η σχέση σου κρατάει, και είναι ωραία», ανέφερε.

«Μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους μας»

Η Μαρία Αναστασοπούλου στάθηκε στη συνέχεια στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον χώρο των media, υπογραμμίζοντας ότι πλέον κανένας επαγγελματίας της τηλεόρασης δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη.

«Μου επιβεβαίωσε αυτό που συζητούσαμε και πριν μαζί και αυτό που ισχύει. Ότι εάν συνέβη και αυτό, όπως συνέβησαν και άλλα πράγματα τους τελευταίους μήνες, και σε άλλα κανάλια, μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους μας», σημείωσε.

Και πρόσθεσε πως η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα των media αφορά όλους, ανεξάρτητα από τη θέση, την αναγνωρισιμότητα ή την αμοιβή τους.

«Όσο πιο γειωμένος είσαι, προσγειωμένος… Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε όλοι, ακόμη και οι καλύτεροι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι και οι πιο αποδεκτοί και οι πιο δημοφιλείς και οι πιο φίρμες, που παίζουν οι τίτλοι τους κάθε μέρα στην τηλεόραση, ότι πια είμαστε σε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τα media, τηλεοπτικά και όχι μόνο, τόσο καλύτερο θα είναι και για τη δουλειά των ίδιων και για την τηλεόραση και για όλους μας συνολικά», κατέληξε.