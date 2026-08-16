Ένα περιστατικό που διατάραξε τη γαλήνη ενός από τα πιο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, την Ίο, εν μέσω τουριστικής αιχμής, και μάλιστα την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, φέρνει στο φως καταγγελία που έφτασε στο Newsbeast.

Χθες το μεσημέρι στην Ίο, μια παραλία, σε περιοχή με Έλληνες και ξένους επισκέπτες, μεταμορφώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό αναστάτωσης. Αυτόπτης μάρτυρας, εργαζόμενος στο νησί εδώ και χρόνια, περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών – μια εικόνα που, όπως υποστηρίζει, όχι μόνο χάλασε το κέφι των επισκεπτών, αλλά τελικά δυσφημεί συνολικά το νησί.

Και όλα αυτά, ενώ στο νησί βρισκόταν -και βρίσκεται ακόμη- ένας ιδιαίτερος επισκέπτης. Ο λόγος για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η παρουσία της οποίας προσφέρει υπεραξία συνολικά στην Ίο, καθώς τα τελευταία χρόνια η αμερικανική αγορά δίνει απλόχερα ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί των Κυκλάδων, αλλάζοντας ουσιαστικά την τουριστική εικόνα που είχε ο κόσμος για την Ίο. Μην ξεχνάμε, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την τοπική κοινωνία, πως οι Αμερικανοί τουρίστες αφήνουν χρήματα στις διακοπές τους, καθώς δεν συνηθίζουν να περνούν τις ημέρες τους τρώγοντας μια σαλάτα διά δύο και μισό λίτρο χύμα κρασί.

Ας επιστρέψουμε στο περιστατικό που διαδραματίστηκε στην Ίο. Τι συνέβη, όμως, στην περιοχή της Κουμπάρας; Χθες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την καταγγελία, ένα βαν που έφερε το διακριτικό σήμα «Οικολογική Συμμαχία» και ΙΧ σταμάτησαν στη γέφυρα της Κουμπάρας, το σημείο που ενώνει την ευρύτερη περιοχή με το μικρό νησάκι, λίγα μέτρα από την οικία της οικογένειας Μιχαλόπουλου.

«Έφτασαν με ένα βανάκι “ντυμένο” με το σήμα του σωματείου “Οικολογική Συμμαχία” και κάποια ιδιωτικά αυτοκίνητα με ταχύτητα και με ένα άγχος. Ένα άγχος να αναστατώσουν μια ολόκληρη παραλία. Το βανάκι, συγκεκριμένα, έκλεισε τον δρόμο που υπάρχει η μικρή γέφυρα. Κανένας δεν μπορούσε να περάσει. Κανένας τουρίστας δεν μπορούσε να ξεναγηθεί. Δεν μπορούσες καν να μετακινηθείς. Από την ένταση, σερβιτόροι και πελάτες πανικοβλήθηκαν. Άρχισαν να βλέπουν κόσμο να βγαίνει μαυροφορεμένος. Προσπαθούσαν να ξεδιπλώσουν κάτι πανό. Ο κόσμος αγχώθηκε και ρωτούσε: “Τι συμβαίνει; Κάτι περίεργο γίνεται;”». Υπάλληλοι των γύρω επιχειρήσεων πήγαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει. «Ήμασταν αγχωμένοι και φοβισμένοι. Και να σας πω κάτι; Τι είναι όλοι αυτοί; Εμείς είμαστε εδώ για το μεροκάματο. Όταν βλέπεις από αυτοκίνητα να κατεβαίνουν μαυροφορεμένοι τους οποίους δεν γνωρίζεις, το μυαλό σου πάει παντού. “Κάτσε, μην είναι κάτι άλλο”», σημείωσε ο μάρτυρας του περιστατικού.

Από τα αυτοκίνητα κατέβηκαν, όπως μεταφέρθηκε στο Newsbeast, άτομα τα οποία δεν ήταν γνωστά στους ανθρώπους που μένουν και εργάζονται στην Ίο. «Ήταν άνθρωποι που έρχονται μια φορά στο τόσο. Στην πλειοψηφία τους πρόσωπα που δεν τους ξέρει κανένας. Εκπροσωπούσαν το σωματείο “Save Ios”;», αναρωτήθηκε ο άνθρωπος που μίλησε στο Newsbeast, ο οποίος όπως περίεγραψε ο ίδιος, εργάζεται στην Ίο από το 2008 και πλέον μπορεί να ξεχωρίσει τον ντόπιο από τον επισκέπτη. «Ήρθαν γύρω στα 15 άτομα να κάνουν το κομμάτι τους σε μια ημέρα όπου το νησί περιμένει να δουλέψει. Οι δεκάδες επισκέπτες, εγχώριοι και ξένοι τουρίστες, που ήταν στην παραλία και τα μαγαζιά αναστατώθηκαν. Χάλασαν το κέφι των ανθρώπων. Για ποιο λόγο; Έτσι νομίζουν πως θα σώσουν την Ίο;», λέει.

Η «Οικολογική Συμμαχία» ακριβώς μια εβδομάδα πριν τον Δεκαπενταύγουστο, στις 8 Αυγούστου, είχε ανεβάσει ένα post για την περιοχή, συνοδευόμενο με οπτικό υλικό από το σημείο, στο οποίο βρέθηκε μία εβδομάδα μετά. Το συγκεκριμένο post, με hashtag #Save_Ios και #saveios, παραπέμπει στο σωματείο «Save Ios» το οποίο δραστηριοποιείται στο νησί. «Ντόπιους δεν είδα μαζί τους και αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν έχει τη σημασία του;», τόνισε ο καταγγέλλων.

Το περιστατικό κράτησε γύρω στα 30 λεπτά, δημιουργώντας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αυτόπτη μάρτυρα, σκηνικό αναστάτωσης. «Κανένας σεβασμός ούτε στην ημέρα, ούτε στους εργαζόμενους. Δεν ήταν λίγοι οι τουρίστες που αποχώρησαν, καθώς δεν γνώριζαν πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ειδικά οι οικογένειες. Φοβάται ο κόσμος. Και αυτό είναι δυσφήμιση του νησιού από μια μειοψηφία που θεωρεί πως μόνο αυτή έχει περιβαλλοντική συνείδηση. Εμείς που ζούμε από το νησί, και το προσέχουμε, και το θέλουμε ψηλά. Περισσότερο σε κατ’ ευφημισμόν ακτιβιστές ή κατά παραγγελία ακτιβιστές μου μοιάζουν», λέει.

Το περιστατικό όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διαδραματίστηκε λίγα μέτρα από την οικία της οικογένειας Μιχαλόπουλου, μιας οικογένειας που δραστηριοποιείται στην Ίο και έχει ενεργεί συμμετοχή στο rebranding του νησιού και στην προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου. «Από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ζουν εκατοντάδες οικογένειες», τονίζει ο καταγγέλλων στο Newsbeast. «Μόνο τον χειμώνα ζουν 80 οικογένειες. Οικογένειες που δεν χρειάζεται να φύγουν από την Ίο για την Αθήνα και παραμένουν στον τόπο τους».

Μάθαμε πως δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η πρώτη χρονιά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο νησί. «Κατά τη γνώμη μου, στόχος τους είναι να γυρίσουν την Ίο 100 χρόνια πίσω. Πριν δημιουργηθούν επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο σημείο, ήταν απλά ένα… σκοτάδι. Αναβαθμίστηκε η περιοχή, βρήκε δουλειά η τοπική κοινωνία και έρχεται νέο χρήμα στο νησί. Η Ίος έχει αποκτήσει μια νέα εικόνα τα τελευταία χρόνια και κάποιους τους ενοχλεί αυτό. Όχι όμως την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, γιατί επαναλαμβάνω, εγώ δεν είδα σήμερα κάποιον ντόπιο να διαμαρτύρεται», σημείωσε.