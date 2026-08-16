Η Άρσεναλ κατέκτησε το Community Shield με το 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι και ο Χρήστος Τζόλης με τις δύο ασίστ που έδωσε ισοφάρισε την επίδοση του Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1996.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ τα είχε πάει εξαιρετικά στα φιλικά των «κανονιέρηδων», με αποτέλεσμα ο Μικέλ Αρτέτα να του δώσει θέση βασικού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν. Απόφαση για την οποία δικαιώθηκε σε απόλυτο βαθμό.

Ο Τζόλης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των Λονδρέζων καθώς από δικές του ασίστ ήρθαν το 2-0 του Χάβερτς και το 3-0 του Έντεγκαρντ, με αποτέλεσμα οι οπαδοί της Άρσεναλ να τον αποθεώνουν στα social media.

Την ίδια ώρα, το όνομα του 24χρονου Έλληνα άσου συνδέεται με αυτό του Μπέκαμ και ο λόγος είναι το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 1996 που έδωσε δύο ή περισσότερες ασίστ σε τελικό του Community Shield.

Ήταν ένα ρεκόρ που είχε ο Μπέκαμ από το 1996, όταν είχε δύο ασίστ στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Νιούκαστλ με 4-0.