Νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (16.08.2026) ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος.

Οι κάτοικοι στο Αίγιο είχαν μέρες να δουν τον δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου πήγαν στο σπίτι του, όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 71χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη συνέχεια, στο σπίτι μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου, η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στο Ρίο, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.