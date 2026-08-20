Η Αυστραλία και η Ιαπωνία δοκίμασαν στη Νότια Αυστραλία το Boobook, ένα κοινά αναπτυγμένο λέιζερ υψηλής ενέργειας που προορίζεται να ενισχύσει την αντιμετώπιση εναέριων απειλών και τις δυνατότητες επιτήρησης. Οι πρώτες δοκιμές πεδίου ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, δίνοντας στους δύο εταίρους στοιχεία για την επόμενη φάση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Πρόκειται για την πρώτη κοινή ανάπτυξη αμυντικής τεχνολογίας μεταξύ της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, με τη συμμετοχή της αυστραλιανής Defence Science and Technology Group και των Mitsubishi Electric Australia και Mitsubishi Electric Corporation.

Το λέιζερ που βγήκε από το εργαστήριο

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή εκπαίδευσης Cultana και σε εγκαταστάσεις της Defence Science and Technology Group στην Αδελαΐδα. Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν δεδομένα για τον σχεδιασμό και τις τεχνικές απαιτήσεις του Boobook, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα ανάπτυξης και πιθανής εμπορικής αξιοποίησης.

Η αυστραλιανή πλευρά δεν έχει δημοσιοποιήσει την ισχύ του λέιζερ ούτε όλες τις επιχειρησιακές δυνατότητές του. Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάρλες ανέφερε, ωστόσο, ότι το σύστημα μπορεί να ενισχύσει την προστασία προσωπικού και την επίγνωση της κατάστασης, μεταξύ άλλων μέσω οπτικής ανίχνευσης εισερχόμενων απειλών. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, μπορεί να αξιοποιηθεί από χερσαίες αλλά και παράκτιες πλατφόρμες.

Το Boobook βασίζεται σε περισσότερα από δύο δεκαετίες αυστραλιανής έρευνας στον συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα. Η ονομασία του προέρχεται από μια αυστραλιανή κουκουβάγια, γνωστή για την ικανότητά της να βλέπει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Γιατί τα λέιζερ αποκτούν τόσο μεγάλη σημασία

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο ένα ακόμη πειραματικό οπλικό σύστημα. Η αντιμετώπιση drones και μικρών εναέριων απειλών έχει γίνει ένα από τα βασικά ζητήματα για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, καθώς η διάδοση φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών δημιουργεί ένα δύσκολο πρόβλημα κόστους για τα παραδοσιακά συστήματα άμυνας.

Η ίδια η Αυστραλία έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα επενδύσεων ύψους έως 7 δισ. αυστραλιανών δολαρίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones. Στο πλαίσιο αυτό εξελίσσεται και το Fractl, ένα φορητό λέιζερ υψηλής ενέργειας που αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση μεμονωμένων drones αλλά και σμηνών.

Το Boobook κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στις δυνατότητες επιτήρησης και στην ανάπτυξη τεχνολογίας που μπορεί να ενσωματωθεί σε μελλοντικές αμυντικές εφαρμογές. Οι δύο χώρες δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη πλήρη εικόνα για το πώς θα χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά το σύστημα.

Η συνεργασία Αυστραλίας και Ιαπωνίας μεγαλώνει

Η εξέλιξη του Boobook έρχεται παράλληλα με τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας Τόκιο και Καμπέρα.

Στις πρόσφατες συνομιλίες των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν και οι συζητήσεις για τη χρήση αυστραλιανών πεδίων δοκιμών από την Ιαπωνία για νέα όπλα, μεταξύ άλλων για το πρόγραμμα υπερηχητικών πυραύλων.

Παράλληλα, η Αυστραλία έχει επιλέξει την αναβαθμισμένη έκδοση των ιαπωνικών φρεγατών κλάσης Mogami για το πρόγραμμα των μελλοντικών γενικών φρεγατών της. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να παραδοθεί στο αυστραλιανό ναυτικό το 2029.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται συνεπώς σε ένα πρόγραμμα λέιζερ. Περιλαμβάνει ναυπηγική, πυραυλικά συστήματα, υπερηχητικά όπλα, αυτόνομα συστήματα και κοινές δοκιμές προηγμένων τεχνολογιών.

Η Ασία επενδύει στα συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας

Η επιλογή του λέιζερ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν δέσμες ενέργειας αντί για συμβατικά πυρομαχικά.

Για την Αυστραλία, η τεχνολογία αυτή αποτελεί πλέον μία από τις έξι βασικές προτεραιότητες της δεκαετούς στρατηγικής της για την αμυντική καινοτομία. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται τα υπερηχητικά όπλα, τα αυτόνομα συστήματα, η κβαντική τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο υποθαλάσσιος πόλεμος.

Η δοκιμή του Boobook επομένως δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κατεύθυνσης προς συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν νέες μορφές απειλών, με την Αυστραλία και την Ιαπωνία να αναπτύσσουν παράλληλα τις βιομηχανικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες