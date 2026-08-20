Έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Ρωσία η είδηση για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ (Ye) τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο σειράς συναυλιών. Το ζήτημα έφτασε μέχρι το Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπο Τύπου να δέχεται σχετικές ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης έχει εκφράσει επανειλημμένα τη συμπάθειά του για τη χώρα, ενώ στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «νέο Πούτιν», διχάζοντας την κοινή γνώμη.

Ο ράπερ, οι συναυλίες του οποίου απαγορεύτηκαν σε ευρωπαϊκές αίθουσες, εξαιτίας των αντισημιτικών θέσεών του, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα πως θα εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη τη 10η και 11η Οκτωβρίου. Θα είναι ένας από τους διασημότερους αστέρες της διεθνούς μουσικής σκηνής που θα έλθει να τραγουδήσει στη Ρωσία μετά την έναρξη της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, με την πλειονότητα των καλλιτεχνών να επιλέγει να μην επισκέπτεται τη χώρα.



Σήμερα, μια δημοσιογράφος ζήτησε από το εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου, εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κάνιε Γουέστ κατά την άφιξή του. «Μα, τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου. «Είναι η προεδρική διοίκηση, όχι μια μουσική συναυλία».



Η προοπτική μιας σπάνιας επίσκεψης ενός δυτικού καλλιτέχνη, ο οποίος, επιπλέον, είναι ένας άκρως αμφιλεγόμενος μουσικός, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο χιουμοριστικές όσο και καταδίκες στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας. Περισσότερα από 100.000 εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί για αυτές τις δύο ημερομηνίες στη Gazprom Arena, είπαν οι διοργανωτές στα ΜΜΕ.

Η Ρωσίδα βουλευτής Σβετλάνα Ζούροβα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο συνάντησης του Πούτιν με τον ράπερ. Η Ζούροβα ισχυρίστηκε: “Υποθετικά, μια τέτοια πιθανότητα υπάρχει. Το κύριο ζήτημα εδώ είναι το πρόγραμμα εργασίας του προέδρου μας και το πρόγραμμα του ίδιου του καλλιτέχνη, ώστε να συμπέσουν”. Επιπλέον, η τοπική διοργανώτρια Άννα Σούμπτσεβα σημείωσε ότι αποτελούσε «διακαή πόθο» του Γουέστ να συναντήσει τον πρόεδρο της Ρωσίας. Η Σούμπτσεβα τόνισε ότι ο ράπερ είχε «εκφράσει μεγάλο θαυμασμό για τον [Πούτιν] εδώ και αρκετά χρόνια».



Σήμερα, στον επίσημο ιστότοπο, ορισμένες κατηγορίες εισιτηρίων δεν ήταν πλέον διαθέσιμες. Η τιμή όσων είχαν απομείνει κυμαίνεται μεταξύ 23.000 ρουβλιών (περίπου 236 ευρώ) και 50.000 ρουβλιών (513 ευρώ). Η εκδήλωση είχε ως αποτέλεσμα να δημοσιευτούν δεκάδες άρθρα σε επίσημα ΜΜΕ αλλά και στον ανεξάρτητο Τύπο, με εικασίες σχετικά με τους καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να τραγουδήσουν με τον ράπερ ή που προειδοποιούν για πλαστά εισιτήρια τα οποία κυκλοφορούν προς πώληση.



Η ζήτηση εισιτηρίων τρένου προς την Αγία Πετρούπολη υπερπολλαπλασιάστηκε, 41 φορές, και οι αναζητήσεις δωματίων ξενοδοχείων αυξήθηκε 16 φορές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, επικαλούμενο την ταξιδιωτική υπηρεσία Tutu. Ρώσοι βουλευτές εξέφρασαν τη χαρά τους για την προγραμματισμένη εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ, με μία εξ αυτών να τον ευχαριστεί που δεν υπέκυψε στην «αντιρωσική υστερία».



Άλλοι, ωστόσο, ήταν πιο επικριτικοί. Ο βουλευτής Νικολάι Νοβίτσκοφ ζήτησε να διερευνηθούν οι δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα ο Κάνιε Γουέστ υπέρ του Χίτλερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.