Στην αγορά ενός ιστορικού γοτθικού κάστρου του 19ου αιώνα στη νοτιοανατολική Ιρλανδία προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta και ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Το επιβλητικό ακίνητο, το οποίο διαθέτει μοναδική θέα σε ποταμό της περιοχής, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας στο Δουβλίνο.



Την είδηση της εντυπωσιακής αυτής αγοράς επιβεβαίωσε επίσημα εκπρόσωπος Τύπου του τεχνολογικού κολοσσού, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του μεγιστάνα για την περιοχή.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Κάστρο Strancally, που βρίσκεται στην κομητεία Ουότερφορντ (νότια) από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία.

JUST IN: Mark Zuckerberg purchases a 19th-century Gothic castle in Ireland reportedly worth up to $35 million. pic.twitter.com/mR8AZ74QJd — Polymarket (@Polymarket) August 20, 2026

Το Strancally χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Πρόκειται για έναν πέτρινο, τριώροφο πύργο, με θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με ένα κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο.



Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων. Η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.



Ένας εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».



Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, όπου αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.