Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία μπορεί να έχει ήδη αποκτήσει συγκεκριμένη διεύθυνση.

Το ζευγάρι φέρεται να πέρασε αρκετές ημέρες τον Ιούλιο σε ιδιωτική κατοικία στα Cotswolds (Κότσγουολντς).

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, το ζευγάρι πέρασε μερικές ημέρες στις αρχές Ιουλίου σε ιδιωτική κατοικία εύπορου φίλου ή συνεργάτη, κατά την τελευταία επίσκεψή του στη χώρα

Η πληροφορία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η περιοχή δεν είναι άγνωστη στους Sussexes. Εκεί είχαν εγκατασταθεί για ένα διάστημα το 2018, πριν φύγουν όταν αποκαλύφθηκε η τοποθεσία της κατοικίας τους.

Αυτή τη φορά, όμως, η αναζήτηση φαίνεται να συνδέεται με ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έχουν ήδη βρει κατοικία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε ιδιωτικό σχολείο της περιοχής.

Μια επίσκεψη που δεν ήταν μόνο οικογενειακή

Κατά την παραμονή του στο Oxfordshire, ο Χάρι πήγε με την οικογένειά του στο Highgrove, όπου συνάντησαν τον βασιλιά Κάρολο. Το Highgrove βρίσκεται στη νότια πλευρά των Cotswolds.

Η οικογένεια επισκέφθηκε επίσης το Althorp, όπου βρίσκεται ο τάφος της μητέρας του Χάρι, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Πέρα από αυτές τις γνωστές στάσεις, ελάχιστα έγιναν γνωστά για τις υπόλοιπες κινήσεις τους.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι η παραμονή τους στην περιοχή μπορεί να συνδέθηκε με την αναζήτηση κατοικίας, αλλά και με πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών.

Το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει την επιστροφή του στη Βρετανία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ακριβής τοποθεσία της νέας κατοικίας παραμένει άγνωστη, κυρίως για λόγους ασφαλείας.

Τα Cotswolds δεν είναι μια τυχαία επιλογή

Για τον Χάρι και τη Μέγκαν, η περιοχή έχει ήδη ιστορία. Το 2018 είχαν νοικιάσει μια αγροικία περίπου 2,5 εκατομμυρίων λιρών. Τότε η κατοικία είχε αποτελέσει σημείο συνάντησης για αρκετούς ανθρώπους από τον κύκλο τους, μεταξύ των οποίων ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, η Σερένα Γουίλιαμς, ο Alexis Ohanian, η Πριγιάνκα Τσόπρα, ο Nick Jonas και η μητέρα της Μέγκαν, Doria Ragland.

Η διαμονή τους έληξε όταν η ακριβής θέση του ακινήτου έγινε γνωστή μέσω εναέριων φωτογραφιών που είχαν ληφθεί για λογαριασμό παπαρατσικής εταιρείας. Ο Χάρι κινήθηκε δικαστικά κατά της εταιρείας και δικαιώθηκε για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Η συγκεκριμένη κατοικία φέρεται σήμερα να φιλοξενεί άλλον ενοικιαστή και, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται πιθανό να μην καλύπτει πλέον τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας.

Ήδη από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες για νέες αναζητήσεις ακινήτων στην περιοχή. Άνθρωποι της τοπικής αγοράς ακινήτων είχαν αναφέρει ότι πρόσωπα από το περιβάλλον των Sussexes είχαν κάνει διακριτικές επαφές για πολυτελείς κατοικίες προς ενοικίαση.

Τα Cotswolds, η ειδυλλιακή αγγλική περιοχή όπου ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ξανά κατοικία

Από την Έλεν ΝτεΤζένερις μέχρι τον Σάιμον Κάουελ

Ένας από τους λόγους που τα Cotswolds ταιριάζουν στον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει οι Sussexes είναι και ο κύκλος ανθρώπων που έχει εγκατασταθεί εκεί.

Η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Portia de Rossi ζουν πλέον στην περιοχή. Οι δύο γυναίκες είχαν υπάρξει γειτόνισσες του Χάρι και της Μέγκαν στο Montecito της Καλιφόρνιας.

Η ΝτεΤζένερις έχει μιλήσει δημόσια για τη ζωή της στα Cotswolds, περιγράφοντας ένα σπίτι όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, κοτόπουλα, σκύλοι και άλογα.

Στην ίδια ευρύτερη περιοχή ζει και ο Σάιμον Κάουελ με τη Lauren Silverman και τα παιδιά τους. Ο Κάουελ επέλεξε την αγγλική ύπαιθρο για την οικογένειά του μετά τις επανειλημμένες διαρρήξεις στην κατοικία του στο Λονδίνο.

Ο ίδιος και ο Χάρι γνωρίζονται εδώ και χρόνια, ενώ έχουν κοινές παρέες και στις ΗΠΑ.

Και η βασιλική οικογένεια έχει παρουσία

Τα Cotswolds έχουν ακόμη ένα πλεονέκτημα για τον Χάρι: εκεί βρίσκονται μέλη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο σύζυγός της Edoardo Mapelli Mozzi διαθέτουν εξοχική κατοικία στην περιοχή.

Στο Gatcombe Park, το κτήμα της πριγκίπισσας Άννας, ζουν επίσης η Ζάρα Τίνταλ, ο σύζυγός της Mike Tindall και τα παιδιά τους.

Έτσι, μια ενδεχόμενη εγκατάσταση του Χάρι και της Μέγκαν στα Cotswolds θα τους έφερνε σε γεωγραφική απόσταση από συγγενείς τους, αλλά και από ανθρώπους του προσωπικού τους κύκλου.

Μπέκαμ και Μπιγιονσέ είχαν κοιτάξει την περιοχή

Η λίστα των διάσημων κατοίκων ή επίδοξων κατοίκων των Cotswolds δεν περιορίζεται εκεί.

Η Μπιγιονσέ και ο Τζέι Ζ είχαν εξετάσει την αγορά ενός μεγάλου κτήματος στην περιοχή, έκτασης περίπου 58 στρεμμάτων, με ζητούμενη τιμή γύρω στα 7,5 εκατομμύρια λίρες. Το σχέδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εγκαταλείφθηκε λόγω ανησυχιών για πιθανές πλημμύρες.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ διαθέτουν επίσης έκταση στην περιοχή, κοντά στο Soho Farmhouse.

Το συγκεκριμένο σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέγκαν, καθώς εκεί είχε πραγματοποιηθεί το πάρτι πριν από τον γάμο της το 2018.

Η σχέση Χάρι και Μπέκαμ, ωστόσο, έχει περάσει από περίοδο έντασης. Οι δύο πλευρές είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με πληροφορίες για διαφωνίες σχετικά με διαρροές προσωπικών πληροφοριών στον Τύπο.

Παράλληλα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει αναπτύξει στενότερη σχέση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον βασιλιά Κάρολο. Πρόσφατα μάλιστα τιμήθηκε από τον Κάρολο με τον τίτλο του ιππότη.

Η περιοχή που τους είχε ήδη «κερδίσει»

Οι σχέσεις του Χάρι και της Μέγκαν με τα Cotswolds δεν ξεκίνησαν τώρα. Η προηγούμενη εγκατάστασή τους στην περιοχή, οι φιλίες που διατήρησαν και η παρουσία συγγενών τους δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο που είχαν όταν εγκατέλειψαν τη Βρετανία.

Το αν η νέα αναζήτηση κατοικίας θα οδηγήσει τελικά σε μόνιμη εγκατάσταση παραμένει ανοιχτό.

Το βέβαιο είναι ότι η περιοχή έχει ήδη αρκετά από τα στοιχεία που χρειάζεται η οικογένεια: ιδιωτικότητα, σχολεία, κατοικίες μακριά από το Λονδίνο, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στον κύκλο τους.