Η Δανάη Μπάρκα μίλησε για το φετινό καλοκαίρι μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της ημέρες και ένα κείμενο στο οποίο αφήνει να εννοηθεί πως οι τελευταίοι μήνες έχουν για εκείνη διαφορετικό βάρος.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην ίδια τη λέξη «καλοκαίρι» και στη σύνδεσή της με τον «καλό καιρό», πριν περάσει στις προσωπικές της σκέψεις για την εποχή που διανύει.

«“Καλοκαίρι”… γεννήθηκε από το “καλός + καιρός”: τον ευνοϊκό, τον κατάλληλο καιρό. Κι επειδή “καιρός” σημαίνει και η σωστή στιγμή, καλοκαίρι είναι, ποιητικά, ο καλός καιρός της ζωής – η στιγμή που αξίζει να ζήσεις.

Ο καθένας έχει αγαπημένες εποχές, εγώ είμαι πιο πολύ των υπολοίπων, αλλά όταν το καλοκαίρι έχει θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ερημιά κι ανεμελιά τότε το αγαπώ κάπως.

Φέτος το καλοκαίρι είναι τοοοοσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό, που κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω. Προς το παρόν σας στέλνω μια αγκαλιά από τη θαλασσίτσα μας την κρυφή», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

«Τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό»

Η φράση της για το φετινό καλοκαίρι ξεχωρίζει στην ανάρτηση, καθώς η ίδια κάνει λόγο για μια περίοδο που της έχει αφήσει μαθήματα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερα για όσα εννοεί.

Η Δανάη Μπάρκα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει αναλυτικότερα στο μέλλον, είτε μέσα από ένα βίντεο είτε μέσα από ένα μεγαλύτερο κείμενο. Προς το παρόν, περιορίστηκε στις εικόνες από τη θάλασσα και στην προσωπική της εξομολόγηση.

Στην ανάρτησή της αναφέρεται ακόμη σε όσα συνδέει με το καλοκαίρι: θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ησυχία και ανεμελιά, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο τη σχέση της με την εποχή.