Ο ΟΦΗ επιστρέφει στην Ευρώπη αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει μια αλλαγή στην 11άδα σε σχέση με το Σούπερ Καπ.

Οι Κρητικοί μπήκαν στη νέα σεζόν κατακτώντας το Σούπερ Καπ κόντρα στην ΑΕΚ και τώρα θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League, στην επιστροφή τους στην Ευρώπη έπειτα από χρόνια.

Απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Κόντης παρατάσσει τον ΟΦΗ με τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Σιέλη στην άμυνα, ενώ η τετράδα στο κέντρο αποτελείται από τους Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη και Αθανασίου.

Όσο για την επιθετική τριάδα, την αποτελούν οι Νους, Φούντας και Αϊτόρ.

Η 11άδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας.

Στον πάγκο είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης.