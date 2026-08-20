Ο πρίγκιπας Χάρι παραμένει γιος του βασιλιά, η Μέγκαν Μαρκλ διατηρεί τον τίτλο της δούκισσας του Σάσεξ και τα παιδιά τους φέρουν τους τίτλους του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ. Ωστόσο, η επικείμενη εγκατάστασή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται την επανένταξή τους στην ομάδα των μελών που εκπροσωπούν επίσημα τη μοναρχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, το ζευγάρι σχεδιάζει να διατηρήσει την ιδιωτική του κατοικία στη χώρα, με τα παιδιά να ξεκινούν τη φοίτησή τους σε βρετανικά σχολεία από τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η οικογένεια θα διατηρήσει τις ακίνητες περιουσίες της στην Καλιφόρνια και την Πορτογαλία, παραμένοντας εκτός του πλαισίου των επίσημων υποχρεώσεων του Στέμματος.

Η θεσμική απόσταση και το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε εμφανής κατά την εκδήλωση Trooping the Colour το 2026. Στον εξώστη του παλατιού εμφανίστηκαν αποκλειστικά ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, μαζί με τα υπόλοιπα εν ενεργεία μέλη της βασιλικής οικογένειας, χωρίς την παρουσία του Χάρι και της Μέγκαν.

Αυτή η εικόνα αποτυπώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο:

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας , ως διάδοχος του θρόνου, βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας εικόνας της μοναρχίας.

, ως διάδοχος του θρόνου, βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας εικόνας της μοναρχίας. Ο πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει τις αυτόνομες φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, κινούμενος εκτός του επίσημου πρωτοκόλλου.

Οι εντάσεις στις σχέσεις των δύο αδελφών

Παρά το γεγονός ότι η φυσική απόσταση μειώνεται, οι εσωτερικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters επισημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στον Ουίλιαμ και τον Χάρι εξακολουθεί να είναι τεταμένη. Την ίδια στιγμή, το Associated Press σημειώνει πως η προσέγγιση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο δεν έχει επιφέρει μέχρι στιγμής αντίστοιχη βελτίωση στις επαφές του με τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Η παράλληλη αυτή παρουσία δημιουργεί ένα νέο δεδομένο για τη βρετανική κοινή γνώμη. Ο Χάρι και η Μέγκαν αποκτούν ξανά μόνιμη βάση στη χώρα, δραστηριοποιούνται κοινωνικά και εντάσσουν τα παιδιά τους στη βρετανική εκπαίδευση, χωρίς να αιτούνται την επιστροφή τους στον επίσημο βασιλικό ρόλο

Η εγκατάσταση της οικογένειας του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία και η εγγραφή των παιδιών τους σε τοπικά σχολεία δημιουργεί μια πρωτόγνωρη συνύπαρξη με το παλάτι του Μπάκιγχαμ