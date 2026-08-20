Την πεποίθησή του ότι ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να κάνει άλμα στα 8,90μ. εξέφρασε ο Μάικλ Πάουελ, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος.

Ο Έλληνας δις χρυσός Ολυμπιονίκης στέφθηκε πριν λίγες μέρες πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά και είναι σε εκπληκτική κατάσταση από την αρχή του έτους, έχοντας ισοφαρίσει και το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα με το 8,66μ.

Ο Τεντόγλου αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι ικανός για όλα και αυτό το πιστεύει και ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος, με 8,95μ., Μάικλ Πάουελ.

Ο Αμερικανός, 62 ετών πλέον, μίλησε στο podcast του jumbers.world και σε ερώτηση για τον Έλληνα πρωταθλητή είπε το εξής: «Είναι σκληρός στο μυαλό, αν μπορεί να πηδήξει 8,60μ. αρκετές φορές, τότε μπορεί να πηδήξει 8,90μ.».

Λόγια που δεν άφησαν, φυσικά, αδιάφορο τον Τεντόγλου, ο οποίος σχολίασε μέσω των social media τις δηλώσεις του Πάουελ, γράφοντας: «Τρελό… Σεβασμός».