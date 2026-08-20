Ένσταση για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδειακού στην αναμέτρησή τους στο κύπελλο Ελλάδας, όπου ηττήθηκε με 2-0, κατέθεσε ο Αστέρας Τρίπολης.

Οι Βοιωτοί πήραν τη νίκη και την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης, οι Αρκάδες όμως αμφισβητούν το κατά πόσο έγιναν όλα νόμιμα και γι’ αυτό αποφάσισαν να καταθέσουν ένσταση.

Ο Αστέρας θεωρεί πως ο Λεβαδειακός χρησιμοποίησε παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής και προχώρησε σε ένσταση, με την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ να καλείται να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα και να αποφασίσει αν έχει ή όχι δίκιο η ομάδα της Τρίπολης.

Με δεδομένο ότι η κλήρωση για τη League Phase θα γίνει στις 25 Αυγούστου, η απόφαση θα πρέπει να παρθεί άμεσα.